Ο Δήμος Ακάμα με ανακοίνωση του εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη παραπληροφόρηση, όπως αναφέρει, γύρω από το θέμα της μικρής και στοχευμένης επιδιόρθωσης επικίνδυνων σημείων του δρόμου Λουτρά Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα. Παρουσιάζεται, για ακόμη μία φορά, μια στρεβλή εικόνα, λες και πρόκειται για έργο ανάπτυξης ή αλλοίωσης της περιοχής, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για βασικές παρεμβάσεις ασφάλειας σε σημεία όπου ο κίνδυνος είναι ορατός σε κάθε άνθρωπο που θα επισκεφθεί τον δρόμο, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Αποστέλλονται επιστολές, διατυπώνονται ισχυρισμοί και ασκούνται πιέσεις από απόσταση, αναφέρει η δημοτική αρχή, η οποία καλεί κάθε αρμόδιο φορέα, υπηρεσία ή αξιωματούχο, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, να επισκεφθεί προσωπικά τον δρόμο και να δει επί τόπου περί τίνος πρόκειται.

Οι αποφάσεις για την ασφάλεια πολιτών, επισκεπτών και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί να λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα από γραφεία, επιστολές και γενικές αναφορές, επισημαίνεται. Η πραγματικότητα του δρόμου πρέπει να αξιολογηθεί εκεί όπου βρίσκεται: στο έδαφος.

Ο Δήμος Ακάμα θεωρεί ότι η μη υλοποίηση της προγραμματιζόμενης μικρής βελτίωσης θα διατηρήσει έναν υπαρκτό και σοβαρό κίνδυνο, αναφέρει επίσης η επιστολή. Εάν τα επικίνδυνα σημεία παραμείνουν ως έχουν, είναι πιθανό να υπάρξουν περισσότερα ατυχήματα και, ενδεχομένως, να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι αδιαπραγμάτευτη, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για να παραμένει ένας επικίνδυνος δρόμος χωρίς τις αναγκαίες παρεμβάσεις ασφάλειας. Ο Ακάμας χρειάζεται σοβαρότητα, ευθύνη και αποφάσεις που να προστατεύουν ταυτόχρονα τη φύση και τον άνθρωπο, καταλήγει.