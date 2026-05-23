Ένα εντυπωσιακό καταρράκτη στην καρδιά της τουριστικής περιοχής της Πάφου, ανάμεσα στα ξενοδοχεία Alexander The Great και Almyra, αντικρύζουν έκπληκτοι τις τελευταίες ημέρες και νύχτες, οι διακινούμενοι τουρίστες στο παραλιακό μέτωπο της Κάτω Πάφου, αλλά και οι πολλοί ντόπιοι που κάνουν τον περίπατο ή την άθληση τους στην περιοχή.

Πρόκειται για ένα θεαματικό έργο που ανέλαβε και υλοποίησε ο Δήμος Πάφου το τελευταίο διάστημα, δημιουργώντας ένα εμπλουτιστικό έργο για τον τουρισμό και την εικόνα της πόλης μοναδικό ανά την Κύπρο.

Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, δήλωσε στον «Φ» ότι το έργο αναβαθμίζει αισθητικά την περιοχή, προσθέτει ομορφιά, ταυτότητα και ποιότητα στον δημόσιο χώρο, προσφέροντας σε δημότες και επισκέπτες μια ξεχωριστή εικόνα της πόλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίζει με πράξεις να επενδύει σε έργα που τιμούν την πόλη και αναδεικνύουν το παραλιακό μας μέτωπο, επεσήμανε, ευχαριστώντας τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και σε όλους όσοι εργάστηκαν με επαγγελματισμό και αφοσίωση για την υλοποίηση του.

Με δύναμη, όραμα και ταπεινότητα συνεχίζουμε να δημιουργούμε μια Πάφο πιο σύγχρονη, πιο ανθρώπινη και πιο όμορφη για όλους, κατέληξε ο Άγγελος Ονησιφόρου.