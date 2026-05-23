Μυστική ειδική ομάδα με την κωδική ονομασία «NILI» δημιούργησε το Ισραήλ αμέσως μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, με αποστολή τον εντοπισμό, τη σύλληψη ή την εξόντωση όλων όσοι συμμετείχαν στη σφαγή, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Το όνομα «NILI» αποτελεί ακρωνύμιο της εβραϊκής φράσης «Netzach Yisrael Lo Yeshaker» («Ο Αιώνιος του Ισραήλ δεν λέει ψέματα»), συμβολίζοντας – σύμφωνα με το δημοσίευμα – ότι κανένα θύμα της επίθεσης της Χαμάς δεν θα ξεχαστεί.

Λίστα με χιλιάδες μέλη της Χαμάς που μετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η ειδική ομάδα του Ισραήλ έχει καταρτίσει λίστα με «χιλιάδες ονόματα» υπόπτων που συνδέονται με τις επιθέσεις της Χαμάς.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι πολλοί από αυτούς έχουν ήδη σκοτωθεί ή συλληφθεί, ενώ η επιχείρηση επεκτείνεται πέρα από τη Λωρίδα της Γάζας, περιλαμβάνοντας στόχους στον Λίβανο και το Ιράν.

«Κανείς δεν θεωρείται ασήμαντος»

Η WSJ αναφέρει χαρακτηριστικά την περίπτωση άνδρα που φέρεται να είχε οδηγήσει τρακτέρ διαπερνώντας τον φράχτη των συνόρων με το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και σκοτώθηκε σχεδόν δύο χρόνια αργότερα σε αεροπορική επιδρομή, ενώ περπατούσε σε αστική περιοχή.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στην πρόσφατη εξόντωση του Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στη Γάζα, τον οποίο ο αρχηγός των IDF, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, χαρακτήρισε «έναν από τους βασικούς υπεύθυνους της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

Παρακολούθηση υπόπτων μέσω social media, αναγνώρισης προσώπου και υποκλοπών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ισραηλινές υπηρεσίες αξιοποιούν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών εργαλείων και πληροφοριών για την ταυτοποίηση των υπόπτων.

«Η εκδίκηση είναι σημαντικό μέρος της συζήτησης»

Ο Μάικλ Μίλσταϊν, πρώην ανώτερος αξιωματικός της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών για παλαιστινιακά ζητήματα, δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα ότι η έννοια της εκδίκησης παίζει σημαντικό ρόλο στη Μέση Ανατολή.

«Η εκδίκηση είναι σημαντικό μέρος της συζήτησης», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Έχει να κάνει με το πόσο σοβαρά σε αντιμετωπίζουν οι αντίπαλοί σου στην περιοχή. Δυστυχώς, αυτή είναι η γλώσσα της γειτονιάς μας», πρόσθεσε.

«Θεραπεία για την ψυχή» των οικογενειών των θυμάτων

Σύμφωνα με την WSJ, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας υποστήριξαν ότι σε αρκετές περιπτώσεις δόθηκε προτεραιότητα σε στόχους της Χαμάς, η εξόντωση των οποίων θα μπορούσε να προσφέρει ψυχολογική ανακούφιση στις οικογένειες των θυμάτων.

Ένας αξιωματούχος χαρακτήρισε αυτή την προσέγγιση ως «θεραπεία για την ψυχή».

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι, μετά την έναρξη της εκεχειρίας με τη Χαμάς, η ομάδα «NILI» έχει περιοριστεί αριθμητικά, συνεχίζει όμως να συλλέγει πληροφορίες και να μεταβιβάζει στόχους στους διοικητές των επιχειρήσεων στη Γάζα.

Η επιχείρηση θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες και πιο συστηματικές εκστρατείες καταδίωξης που έχουν οργανώσει ποτέ οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας, με στόχο, όπως αναφέρουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι, να σταλεί το μήνυμα ότι όσοι συμμετέχουν σε επιθέσεις κατά του Ισραήλ «θα εντοπίζονται όπου κι αν βρίσκονται».

iefimerida.gr