Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι χθες Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ώρα 22:00, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην κοινότητα Μακούντας της επαρχίας Πάφου.

Η επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 22:30, αφού κατέκαψε μικρή έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν τρία άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα, καθώς και δύο άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται από την αστυνομία.