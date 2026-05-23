Σε εργατικό θανατηφόρο ατύχημα που συνέβη χθες, λίγο μετά τις 7:00μ.μ., έχασε τη ζωή της η Diana Tsilidou, 61 ετών από τη Γεωργία.

Συγκεκριμένα, ενώ η 61χρονη ασχολείτο με το καθάρισμα γραφείων στο μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου κτηρίου στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε την 61χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι επι καθήκοντι ιατροί, πιστοποίησαν το θάνατος της.

Η σκηνή παραμένει υπό φρούρηση και αναμένεται ενός της ημέρας, να διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας, συνεχίζουν τις εξετάσεις.

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε πως διερευνάται υπόθεση θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος και πως οι εξετάσεις γίνονται από τον αστυνομικό σταθμό Αγίου Ιωάννη, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Πρόσθεσε πως θα γίνει διερεύνηση ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα και αν προκύπτουν ευθύνες για τον εργοδότη.