Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στην Ιρλανδία ο θάνατος 35χρονου άνδρα με καταγωγή από το Κονγκό, αφού ακινητοποιήθηκε βίαια από φρουρούς ασφαλείας πολυκαταστήματος στο κέντρο του Δουβλίνου έπειτα από φερόμενη κλοπή αρωμάτων.

Ο θάνατος του 35χρονου Yves Sakila έξω από το πολυκατάστημα Arnotts στο κέντρο του Δουβλίνου έχει προκαλέσει σοκ και οργή στην Ιρλανδία, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις κατά του ρατσισμού, την κοινότητα του Κονγκό και πολίτες που ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, μεταδίδει η Daily Mail.

Ο Sakila, με καταγωγή από το Κονγκό, έχασε τη ζωή του αφού ακινητοποιήθηκε βίαια από φρουρούς ασφαλείας του καταστήματος έπειτα από φερόμενο περιστατικό κλοπής αρωμάτων.

🇮🇪 Congolese community groups and anti-racism NGOs are planning protests in Dublin tomorrow following the death of 35-year-old Congolese national Yves Sakila after he was restrained by security guards on Henry Street.



Sakila allegedly attempted to shoplift and assaulted an… pic.twitter.com/TyuFcRs6kk — Europa.com (@europa) May 18, 2026

Τραγικός θάνατος στην Ιρλανδία

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στην πολυσύχναστη Henry Street, έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους του Δουβλίνου. Σύμφωνα με την ιρλανδική αστυνομία, ο Sakila συνελήφθη από προσωπικό ασφαλείας λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε σχέση με καταγγελία για κλοπή φιαλών αρωμάτων από το κατάστημα. Κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησής του, ο άνδρας φέρεται να σταμάτησε να ανταποκρίνεται, πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε αποτροπιασμό δείχνει τον Yves Sakila να κρατείται στο έδαφος από αρκετούς άνδρες για σχεδόν πέντε λεπτά. Σε ένα σημείο, φρουρός ασφαλείας φαίνεται να πιέζει το γόνατό του στο πίσω μέρος του κεφαλιού ή του λαιμού του 35χρονου, ενώ εκείνος ουρλιάζει και ζητά βοήθεια.

Γύρω τους, περαστικοί και πελάτες του καταστήματος παρακολουθούν σοκαρισμένοι, ανάμεσά τους και μητέρες με καροτσάκια. Οι φρουροί ακούγονται να φωνάζουν επανειλημμένα «μείνε κάτω».

🚨Trigger warning: This video contains distressing footage of restraint.



The moment Yves Sakila, a 35-year-old Congolese man, was restrained in Dublin by several men for a number of minutes before becoming unresponsive and later dying.



His family are now calling for justice. pic.twitter.com/zbesLnbsf6 May 19, 2026

Πέθανε ενώ τον ακινητοποιούσαν

Μετά από περίπου τρία λεπτά, ο Sakila φαίνεται να χάνει τις αισθήσεις του και να μην αντιδρά. Τότε οι άνδρες ασφαλείας τον αφήνουν, ενώ ένας από αυτούς εμφανίζεται αναστατωμένος και πραγματοποιεί τηλεφώνημα. Οι εικόνες έχουν προκαλέσει συγκρίσεις με άλλες υποθέσεις αστυνομικής βίας διεθνώς και έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τον ρατσισμό και τη χρήση υπερβολικής βίας στην Ιρλανδία.

Η An Garda Síochána, η ιρλανδική αστυνομία, ανακοίνωσε ότι διεξάγει πλήρη έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου, ενώ ανέφερε επίσης ότι ένας 80χρονος άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού, καθώς ο Sakila φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει. Παράλληλα, ο ανεξάρτητος φορέας εποπτείας της αστυνομίας, γνωστός ως Fiosrú, εξετάζει επίσης την υπόθεση μετά από σχετική παραπομπή.

A Congolese man died in Dublin on Friday after he was restrained by several security guards in an alleged shoplifting incident – prompting widespread anger and calls for justice.



Video of the incident showed several guards on top of Yves Sakila, 35, in Dublin city centre as he… pic.twitter.com/SGvSkhNibU — Novara Media (@novaramedia) May 20, 2026

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια»

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Micheál Martin, χαρακτήρισε την υπόθεση «εξαιρετικά ανησυχητική» και ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως όλες οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 35χρονου.

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένεια και στην κοινότητα του Κονγκό. Η κατάσταση πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά. Δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα της έρευνας, αλλά είναι σαφές ότι πολλοί άνθρωποι ανησυχούν βαθιά για όσα συνέβησαν», δήλωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός στο κοινοβούλιο.

🇮🇪 A vigil has been held in Dublin for Yves Sakila, a Congolese criminal living in Ireland.



Sakila died after being restrained by security guards after shoplifting from a local store.



As he attempted to make his getaway, he allegedly knocked over and injured an elderly man in… pic.twitter.com/Xrt4OCz7zW — Europa.com (@europa) May 19, 2026

Έντονη ήταν και η αντίδραση του Irish Network Against Racism, το οποίο εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για πιθανή χρήση υπερβολικής βίας. Ο διευθυντής του οργανισμού, Shane O’Curry, δήλωσε ότι «ο θάνατος ενός μαύρου άνδρα υπό τέτοιες συνθήκες είναι εξαιρετικά ανησυχητικός» και κάλεσε τις αρχές να εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια ώστε να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των εθνοτικών μειονοτήτων στο δικαστικό σύστημα.

Τις επόμενες ημέρες, δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Henry Street αφήνοντας λουλούδια και κόκκινα τριαντάφυλλα στο σημείο όπου ο Sakila κατέρρευσε. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη για τον Yves» και «Όχι άλλη βία», ενώ κρατούσαν χειρόγραφες πινακίδες με μηνύματα όπως «Οι ζωές των μαύρων έχουν σημασία και εδώ».

iefimerida.gr