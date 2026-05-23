Η αυλαία μίας από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας και ιδιαίτερα έντονης, έπεσε χθες τα μεσάνυκτα. Οι κομματικές ηγεσίες και οι υποψήφιοι, θα περάσουν σήμερα λίγες στιγμές χαλάρωσης για καφέ και φαγητό μαζί με τα επιτελεία, συγγενείς, φίλους και υποστηριχτές τους πριν το επίσημο άνοιγμα των καλπών αύριο το πρωί. Χθες, τα κόμματα έστειλαν τα τελικά προεκλογικά τους μηνύματα, αναδεικνύοντας τα διλήμματα των εκλογών.

➤ΔΗΣΥ: Μια χώρα ασφαλής και μια οικονομία σταθερή

Η Αννίτα Δημητρίου στάθηκε ιδιαίτερα στο κύριο μήνυμα της προεκλογικής εκστρατείας του Δημοκρατικού Συναγερμού στο δίπτυχο της ασφάλειας και της σταθερής οικονομίας και τόνισε πως είναι κατανοητό το αίσθημα κούρασης και απογοήτευσης της κοινωνίας.

«Δεν σας ζητώ να ξεχάσετε όσα σας προβληματίζουν.

Σας ζητώ να σκεφτούμε τι έρχεται από αύριο», σημείωσε, υποδεικνύοντας ότι το ζητούμενο για την επόμενη μέρα είναι μια νέα Βουλή, που θα πρέπει να παίρνει αποφάσεις σε ένα αβέβαιο περιβάλλον.

«Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή τη Βουλή θέλουμε. Με τους καλύτερους εκπροσώπους. Με τους πιο αξιόλογους ανθρώπους», επεσήμανε, για να προσθέσει ότι: «Μπορεί να μη συμφωνούμε σε όλα. Αλλά πιστεύω ότι συμφωνούμε στο πιο σημαντικό: Ότι χρειαζόμαστε μια χώρα ασφαλή και μια οικονομία σταθερή. Που να μπορεί να στηρίζει περισσότερο κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη».

Κλείνοντας, κάλεσε τους πολίτες να δώσουν το μήνυμα ότι «την Κυριακή στηρίζουμε Δημοκρατικό Συναγερμό. Και τη Δευτέρα πάμε μαζί υπεύθυνα μπροστά».

➤ΑΚΕΛ: Με την κοινωνία ή τους προνομιούχους

Με βασικό μήνυμα το κεντρικό σύνθημα του ΑΚΕΛ κατά την προεκλογική εκστρατεία, απευθύνθηκε προς το εκλογικό σώμα ο Στέφανος Στεφάνου.

«Στο ΑΚΕΛ μάθαμε να σας κοιτάμε στα μάτια.

Έτσι και σήμερα, που κλείνει ο προεκλογικός κύκλος, σας κοιτάμε στα μάτια και σας ζητούμε να μας στηρίξετε με την ψήφο σας.

Χρειαζόμαστε την στήριξή σας γιατί μόνο με αυτή θα μπορούμε να υπερασπιστούμε στη Βουλή τα δικαιώματα και τις ανάγκες σας», αναφέρει στη δήλωσή του, προσθέτοντας ότι, η ψήφος στο ΑΚΕΛ δίνει δύναμη για συνέχιση της μάχης ενάντια στην ακρίβεια και τις ανισότητες.

«Για να σταθούμε ενωμένοι απέναντι στην ακροδεξιά και να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία μας. Για την ελπίδα της λύσης του Κυπριακού, η οποία να τερματίζει την κατοχή και να επανενώνει την Κύπρο και τον λαό μας.

Ισχυρό ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία στη Βουλή σημαίνει δύναμη για τον τόπο και τον λαό μας.

Την Κυριακή ψηφίζουμε για τους πολλούς. Ψηφίζουμε για την κοινωνία», κατέληξε στο μήνυμά του ο Στέφανος Στεφάνου.

➤ΔΗΚΟ: Η Κύπρος μπορεί και δικαιούται περισσότερα

Με τα θέματα της οικονομίας έπαιξε και το ΔΗΚΟ. «Τα τελευταία χρόνια, ο λαός μας απέδειξε ότι όταν υπάρχει σταθερότητα, τόλμη και πείσμα, η Κύπρος μπορεί να πετυχαίνει θαύματα.

Τώρα είναι η ώρα να προστατεύσουμε όσα πετύχαμε και να χτίσουμε ακόμη περισσότερα. Αυτό που χρειάζεται ο λαός μας δεν είναι μιζέρια και απελπισία. Δεν είναι ισοπέδωση και εύκολα συνθήματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΔΗΚΟ και προστίθεται ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι σοβαρότητα, όραμα και αποφασιστικότητα.

«Με ξεκάθαρες θέσεις το ΔΗΚΟ ήταν και θα παραμείνει μια δύναμη ευθύνης για την κοινωνία και για την Κύπρο. Αυτή την Κυριακή ψηφίζουμε ΔΗΚΟ», κατέληξε.

➤ΕΛΑΜ: Ισχυρό ΕΛΑΜ σημαίνει ισχυρή Κύπρος

Το δικό του μήνυμα έστειλε προς το εκλογικό σώμα ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, τονίζοντας πως το ΕΛΑΜ δεν αποτελεί ένα πολιτικό πείραμα αλλά είναι η δύναμη των ανθρώπων που αρνήθηκαν να συμβιβαστούν με την παρακμή, την αδικία και την εγκατάλειψη της πατρίδας μας.

«Δεν κουβαλούμε τις αμαρτίες και τη φθορά του παλιού πολιτικού συστήματος. Κουβαλούμε μόνο την πίστη μας στην Κύπρο, στον λαό μας και στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ασφάλεια, κοινωνική δικαιοσύνη, και εθνική επιβίωση», αναφέρεται στο μήνυμα και υπογράμμισε ότι «ισχυρό ΕΛΑΜ σημαίνει ισχυρή Κύπρος».

➤ΕΔΕΚ: Στην πρώτη γραμμή των αγώνων στη νέα Βουλή

«Σε αντίθεση με τις πολιτικές αρπαχτές κάποιων, εμείς, στην ΕΔΕΚ είμαστε περήφανοι γιατί μείναμε συνεπείς με την ιστορία και την προσφορά μας», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, τονίζοντας ότι οι ευκαιριακοί στην πολιτική δεν λύνουν προβλήματα. «Καλώ τους Εδεκίτες και τις Εδεκίτισσες να στείλουν παντού το μήνυμα ότι η ΕΔΕΚ είναι εδώ, είναι στις επάλξεις και θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή των αγώνων στη νέα Βουλή. Αυτές οι εκλογές θα καθορίσουν πολλά για το μέλλον του τόπου», κατέληξε.

➤ΔΗΠΑ: Ψήφος ευθύνης για το αύριο

«Η Κύπρος δεν μπορεί ούτε αντέχει να αφεθεί στα χέρια καιροσκόπων και ακραίων στοιχείων. Ούτε σε χέρια ανθρώπων με εμμονές και ισοπεδωτικές αντιλήψεις. Αλλά ούτε και στα χέρια ανθρώπων που δηλώνουν άγνοια για τα πάντα και θέλουν να πειραματιστούν», ήταν το μήνυμα της ΔΗΠΑ για τις βουλευτικές εκλογές, σημειώνοντας πως η ψήφος προς τη ΔΗΠΑ είναι ψήφος ευθύνης, συνέπειας, σταθερότητας, προοπτικής και ελπίδας για την πατρίδα μας και για τα παιδιά μας.

«Συνεχίζουμε νούσιμα. Αποφασίζουμε υπεύθυνα», καταλήγει.

➤Οικολόγοι: Καθαροί και μακριά από σκάνδαλα

«Σε αυτό το ταξίδι, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών συμπορεύεται με τρία σημαντικά κινήματα του τόπου μας. Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, την Ένωση Κυπρίων και το Κίνημα Κοινωνικής Οικολογίας! Μαζί, η φωνή μας, είναι πιο δυνατή από ποτέ! Την ερχόμενη Κυριακή, δίνουμε στους πολίτες μια ξεκάθαρη επιλογή! Επιλογή εργατικότητας, καθαρότητας και αγωνιστικότητας! Τόσο το πλούσιο κοινοβουλευτικό μας έργο, όσο και η παραδοχή της πολιτείας ότι το Κίνημα Οικολόγων είναι μακράν το μόνο καθαρό και μακριά από σκάνδαλα και χρηματισμό κόμμα», ανέφερε ο πρόεδρος των Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης.

➤ΑΛΜΑ: Είναι η ώρα για το μεγάλο άλμα

«Το ΑΛΜΑ ήταν ο άτυπος πρωταγωνιστής αυτής της περιόδου- ένας νέος παίκτης, με δυναμισμό και τεκμηριωμένη άποψη για τα κοινά του τόπου μας, που τάραξε τα νερά. Οι κυματισμοί που προκάλεσε συζητήθηκαν, αν και με συχνά τοξικό τρόπο από τα απειλούμενα κόμματα του κατεστημένου», αναφέρει το κίνημα στο τελικό μήνυμά του.

«Στις 24 Μαΐου είναι η ώρα για το μεγάλο άλμα. Να ξεφύγουμε από το τέλμα. Να αφήσουμε πίσω το παθολογικό παλιό και να αγκαλιάσουμε το ελπιδοφόρο νέο. Έφτασε η ώρα της επανεκκίνησης. Η Κύπρος θα αλλάξει αν το θελήσουμε πολλοί και πολύ», αναφέρει.