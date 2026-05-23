Σε νέα, φιλόδοξη φάση στις σχέσεις με την ΕΕ εισέρχεται η Βρετανία, με το Λονδίνο να προτείνει τη δημιουργία κοινής αγοράς για το εμπόριο αγαθών ως μέρος της επόμενης μετα-Brexit στρατηγικής.

Πληροφορίες που μεταδίδει το BBC αναφέρουν ότι Βρετανοί αξιωματούχοι έχουν προτείνει τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για το εμπόριο αγαθών με την ΕΕ ως μέρος της επόμενης -μετά Brexit- στρατηγικής που θα καθορίζει τις σχέσεις με την Ενωση

Παράγοντες της βιομηχανίας που ενημερώθηκαν για την πρόταση ανέφεραν ότι η ιδέα δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν, λόγω επιφυλάξεων εκ μέρους της ΕΕ, καθώς η προσοχή όλων επικεντρώνεται προς το παρόν στις υφιστάμενες διαπραγματεύσεις για το εμπόριο τροφίμων, των αγροτικών προϊόντων και της ενέργειας.

Ever closer, ξανά…

Η κίνηση αυτή δείχνει πάντως σημαντικά αυξημένη φιλοδοξία για μια στενότερη οικονομική σχέση με την ΕΕ, ενόψει και της συνόδου κορυφής τις επόμενες εβδομάδες, τη στιγμή μάλιστα που όπως σημειώνει σε πρόσφατη ανάλυσή του ο Economist «για πρώτη φορά από το δημοψήφισμα του 2016, η προοπτική επανένταξης της Βρετανίας αρχίζει να αποκτά πολιτική υπόσταση στο εσωτερικό της Μεγάλης Βρτετανίας».

Εδώ και εβδομάδες, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς και ο πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ ζητούν δημοσίως μια πολύ στενότερη οικονομική σχέση με την ΕΕ στην επόμενη φάση των μετα-Brexit συνομιλιών.

Μέχρι στιγμής, έχουν δοθεί λίγες δημόσιες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό, πέρα από τις ήδη υπάρχουσες συνομιλίες για τη συγκρότηση μιας ενιαίας αγοράς στο εμπόριο τροφίμων, αγροτικών προϊόντων, ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας ρύπων.

Ανεμπόδιστο εμπόριο

Αποκαλύπτεται όμως τώρα ότι Βρετανοί αξιωματούχοι πρότειναν η ατζέντα της επόμενης συνόδου ΕΕ- Λνδίνου να είναι πολύ πιο φιλόδοξη, ρίχνοντας στο τραπέζι την πρόταση για εμπόριο χωρίς προσκόμματα μέσα σε μια κοινή βρετανοευρωπαϊκή αγορά για όλα τα αγαθά.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρνήθηκε να σχολιάσει την πρόταση του Ηνωμένου Βασιλείου προς τον Guardian, που δημοσίευσε πρώτος την είδηση, αλλά δήλωσε ότι «υπάρχει περιθώριο εμβάθυνσης» της βιομηχανικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, κατγράφοντας και την επιθυμία του Ηνωμένου Βασιλείου για συνομιλίες σχετικά με τη χορήγηση δανείου προς την Ουκρανία.

Η κυβέρνηση δεν επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες των συνομιλιών, αλλά αναγνώρισε ότι διάφορες επιλογές τέθηκαν προς συζήτηση με την ΕΕ τους τελευταίους μήνες και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Ήδη ενήμερες

Βρετανικές επιχειρηματικές οργανώσεις έχουν ενημερωθεί για την πρόταση, καθώς και για την αντίδραση της ΕΕ ότι ένα τόσο φιλόδοξο αίτημα δεν θα ήταν διαπραγματεύσιμο με τις υπάρχουσες «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα στο θέμα της ελεύθερης μετακίνησης προσώπων.

Ορισμένοι υπουργοί πιστεύουν ότι οι σημαντικές πρόσφατες αλλαγές στη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Ευρώπη ίσως οδηγήσουν σε πιο ευέλικτη σκέψη στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σχετικά με τις ευκαιρίες οικονομικής επανένταξης μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ.

Στην πρόσφατη Ομιλία του Βασιλιά, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το νομοσχέδιο European Partnership Bill, το οποίο θα παρέχει έναν μηχανισμό μέσω του οποίου η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ θα μπορεί να ευθυγραμμίζεται σε σχετικούς τομείς που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, όπως το εμπόριο τροφίμων. Η κυβέρνηση θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει αυτό το νομικό πλαίσιο και για άλλους τομείς στο μέλλον.

