Στον απεγκλωβισμό ηλικιωμένου ατόμου από πλημμυρισμένη οικία στη Λευκωσία προχώρησαν σήμερα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ερωτηθείσα αν η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε να ανταποκριθεί σε περιστατικά μετά την έντονη βροχόπτωση και τη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε σε διάφορες περιοχές το Σάββατο, η λειτουργός του γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Κούλλα Μεσαρίτου, είπε πως μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι η Υπηρεσία έλαβε κλήσεις στην επαρχία Λευκωσίας για άντληση νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια, άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων και μετακίνηση καλωδίων τηλεπικοινωνιών που έπεσαν λόγω των ανέμων.

«Είχαμε και μια περίπτωση απεγκλωβισμένου ηλικιωμένου από οικία που πλημμύρισε», πρόσθεσε.

Ανέφερε, ακόμα, ότι η Πυροσβεστική βοήθησε συνεργεία του ΕΟΑ Λευκωσίας και των Δημαρχείων Στροβόλου και Λακατάμειας στο άνοιγμα φρεατίων.

ΚΥΠΕ