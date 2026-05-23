Ακυβέρνητο εντοπίστηκε στα χωρικά ύδατα της Κύπρου το πλοιάριο «Vinco Volo» του Global Sumud Flotilla και μεταφέρθηκε στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου, όπου αγκυροβόλησε πίσω από το «Vivy Sabre», αργά χτες το απόγευμα.

Το πλοιάριο συνοδεύτηκε από σκάφος της Λιμενικής Αστυνομίας, ενώ όπως διαπιστώθηκε είχε εντοπιστεί ακυβέρνητο στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το σκάφος με την ονομασία «Vinco Volo» είναι αγκυροβολημένο πίσω από το πρώτο πλοιάριο «Vivy Sabre».

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου άλλα τρία πλοιάρια που εντοπίστηκαν επίσης ακυβέρνητα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου.

Στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου παραμένει και το πλοιάριο «Vivy Sabre», το οποίο συμμετείχε στον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla, αγκυροβολημένο, ενώ τα μέλη του πληρώματος αναμένουν οδηγίες για τον απόπλου του.

Το «Vivy Sabre», που συμμετείχε στην αποστολή για μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, κατέπλευσε στο λιμανάκι της Πάφου λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Το πλήρωμα είχε αποπλεύσει από λιμάνι της Σικελίας, ενώ προηγουμένως είχε μεταβεί στη Μαρμαρίδα, στα μικρασιατικά παράλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία από τα μέλη του πληρώματος έχουν ήδη φύγει από εκεί. Συγκεκριμένα, δύο Ιταλοί επέστρεψαν αεροπορικώς στην πατρίδα τους το βράδυ της Τρίτης, ενώ ο τρίτος μετέβη στη Λεμεσό.

Στο σκάφος παραμένουν τέσσερις επιβαίνοντες, ένας Ισπανός, ένας Μαροκινός, ένας Μεξικανός και μία Ελληνίδα, αναμένοντας οδηγίες για την αναχώρηση του πλοιαρίου.

Το σκάφος αυτό αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα με τους τέσσερις ακτιβιστές.

Στο μεταξύ, αντιπροσωπείες κομμάτων επισκέφθηκαν το «Vivy Sabre», παραδίδοντας τρόφιμα και νερό στους επιβαίνοντες και εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς την ανθρωπιστική αποστολή και τον παλαιστινιακό λαό.

