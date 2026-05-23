Παρά τις επιστολές που στάλησαν τις τελευταίες ημέρες προς τα κόμματα και τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες εντοπίστηκαν σήμερα πανό και αφίσες υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές που δεν αφαιρέθηκαν, κατά παράβαση της εκλογικής νομοθεσίας, όπως δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Έφορος Εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Βασιλείου υπενθύμισε πως από τα μεσάνυχτα ξεκίνησε και η απαγόρευση για εκλογικές διαφημίσεις, ομιλίες, συγκεντρώσεις κτλ. «Ο στόχος του νομοθέτη είναι να δοθεί ένα χρονικό περιθώριο ηρεμίας πριν από την κάλπη προς τους ψηφοφόρους, ώστε να ψηφίσουν ανεπηρέαστα», σημείωσε .

Αναφορικά με τυχόν παραβιάσεις της εκλογικής νομοθεσίας που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, ο κ. Βασιλείου είπε ότι πάντοτε υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιες διαφημίσεις μπορεί να παραμείνουν στη θέση τους και μετά την έναρξη της απαγόρευσης.

«Παρά τις επιστολές που στείλαμε τις τελευταίες ημέρες προς τα κόμματα και τις ανακοινώσεις που βγάλαμε, κάτι που τόνισε χθες και πάλι ο Γενικός Έφορος Εκλογών στη δημοσιογραφική του διάσκεψη, έχουμε κάποιες περιπτώσεις όπου εντοπίζουμε πανό και αφίσες που δεν έχουν κατεβεί», ανέφερε.

Είπε πως από πολύ νωρίς το πρωί του Σαββάτου, τα συνεργεία των Εφόρων Εκλογής διεξάγουν ελέγχους και περιπολίες στις διάφορες επαρχίες, και στους δήμους και στις κοινότητες, και εκεί όπου εντοπίζουν τέτοιου είδους περιπτώσεις προβαίνουν σε αποκαθήλωση των διαφημίσεων και χρεώνεται ο υποψήφιος ή το κόμμα που αφορούν.

«Αν θεωρηθεί ότι αυτό έγινε με σκοπό ή και ανάλογα με την έκταση του προβλήματος ενδεχομένως να προχωρήσουν και οι Έφοροι στη λήψη μέτρων όπως προνοεί η νομοθεσία, με επιστολή προστίμου μέχρι και 5.000 ευρώ αν θεωρήσουν ότι δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις», συμπλήρωσε, προσθέτοντας πως υπήρξαν κάποια μεμονωμένα περιστατικά, αλλά η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ερωτηθείς για την ετοιμότητα των εκλογικών κέντρων να υποδεχτούν τους ψηφοφόρους την Κυριακή, ο Βοηθός Γενικός Έφορος Εκλογών είπε ότι όλα τα κέντρα είναι έτοιμα.

«Και χθες μετά την παράδοση των καλπών, όταν υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία από προεδρεύοντες ότι μπορεί να είχαν οποιαδήποτε θέματα, αμέσως επιλήφθηκαν οι Έφοροι Εκλογής. Είχαμε πει ότι πρέπει να επισκεφθούν τα εκλογικά κέντρα χθες ή και σήμερα, να επιβεβαιώσουν οι προεδρεύοντες ότι είναι όλα εντάξει και αύριο πρωί να είναι όλο το προσωπικό από τις 6 για να ανοίξουν τα εκλογικά κέντρα, να αναρτήσουν τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να αναρτηθούν με βάση τον εκλογικό νόμο και να σφραγιστούν όλα τα ψηφοδέλτια πριν να ανοίξει η κάλπη», κατέληξε.

ΚΥΠΕ