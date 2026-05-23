Την περασμένη Πέμπτη συγκεντρώθηκαν κτηνοτρόφοι έξω από μολυσμένη μονάδα στην Πάχνα, με σκοπό την αποτροπή της εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, οι οποίοι στη συνέχεια σαφώς και θα μετέβαιναν στις εκμεταλλεύσεις τους για τη φροντίδα των ζώων τους. Ακολούθως κτηνοτρόφοι άρπαξαν δείγματα τα οποία θα μπορούσαν να ήταν μολυσμένα, με άγνωστη την τελική διάθεση των βιολογικών αυτών υλικών. Επιπρόσθετα, παρά τις πρόνοιες των διαταγμάτων, στον ίδιο χώρο συγκεντρώθηκαν κτηνοτρόφοι μαζί με τον κτηνοτρόφο της μολυσμένης μονάδας. Τα οχήματα όχι μόνο δεν απολυμαίνονταν εντός της κτηνοτροφικής ζώνης των 3 χλμ, όπου δραστηριοποιούνται 42 φάρμες αιγοπροβάτων, γύριζαν από μονάδα σε μονάδα και πλέον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου στην περιοχή, μέσω όλων των συμμετεχόντων στα επεισόδια.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εργάζονται για την προστασία του υγιούς ζωικού πληθυσμού και προφανώς θα συνεχίσουν να το κάνουν παρά τις δηλώσεις τους να σταματήσουν κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, περιλαμβανομένων των δειγματοληψιών, εμβολιασμών, θανατώσεων και διαδικασιών αποζημίωσης.

Χρειάζεται ψυχραιμία, κατανόηση από όλους και πλήρης συνεργασία ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των ζώων. Συμπεριφορές και πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων αλλά και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας και του ευρύτερου κλάδου είναι καταδικαστέες.

Α.Ν.