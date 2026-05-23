Η υπόθεση με τα 15 κιλά κοκαΐνη που είχαν εντοπιστεί το 2019 στη Λευκωσία μετά από επιχείρηση της ΥΚΑΝ, θα επανεκδικαστεί (de novo), μετά από ετυμηγορία του Εφετείου. Το Κακουργιοδικείο ενώπιον του οποίου άχθηκε αρχικά η υπόθεση, έλαβε σημαντική ενδιάμεση απόφαση στο πλαίσιο της δίκης. Κακώς, λοιπόν, η υπόθεση παραπέμφθηκε για εκδίκαση σε άλλο Κακουργιοδικείο με διαφορετική σύνθεση.

Θυμίζουμε ότι το Εφετείο επεσήμανε τα ακόλουθα: «Καταληκτικά, κρίνουμε ότι με την εν λόγω ενδιάμεση απόφαση η προηγούμενη σύνθεση του Κακουργιοδικείου έθεσε τη σφραγίδα της στην υπόθεση, υποθεμελιώνοντας την περαιτέρω πορεία της δίκης. Η ανάληψη της υπόθεσης από νέα σύνθεση, υπό το κράτος μιας ήδη ειλημμένης απόφασης επί ουσιώδους δικονομικού ζητήματος, συνιστούσε ανεπίτρεπτη δέσμευση». Το μυστήριο, όμως, παραμένει. Γιατί το πρώτο Κακουργιοδικείο δεν συνέχισε την εκδίκαση; Τι μεσολάβησε; Και γιατί κανείς δεν νιώθει την ανάγκη να δώσει απαντήσεις;

Φ.Μ.