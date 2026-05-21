Τη Δευτέρα ανακοινώνει το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας την απόφασή του κατά πόσον ο Γιώργος Χριστοδούλου-Ζαβράντωνας θα παραμείνει υπό κράτηση κατά την υποδικία του για την πολύκροτη υπόθεση κατοχής 15 κιλών κοκαΐνης με στόχο την προμήθεια.

Στη σημερινή δικάσιμο που ολοκληρώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι, το τριμελές δικαστικό σώμα άκουσε τα επιχειρήματα των δυο πλευρών, του εκπροσώπου της κατηγορούσας Αρχής, Βασίλη Μπίσσα και του συνηγόρου υπεράσπισης, Χρίστου Πουτζιουρή και επεφύλαξε την απόφασή του για τη Δευτέρα.

Όπως είναι γνωστό, η υπόθεση χρονολογείται και προέκυψε τον Ιανουάριο του 2019. Ο Ζαβράντωνας είχε καταδικαστεί στις 12/12/2022 σε 22 χρόνια φυλάκιση για την επίδικη ποσότητα ναρκωτικών. Ωστόσο, το Εφετείο ακύρωσε την καταδίκη στις 11/5/2026 και διέταξε επανεκδίκαση.

Υπενθυμίζεται ότι τα ναρκωτικά είχαν εντοπιστεί τον Ιανουάριο του 2019 από την ΥΚΑΝ στην Λακατάμεια, ενώ για την υπόθεση είχαν καταδικαστεί (Ιούλιος 2019) οι Γιάννης Ανδρέου («Μάρωνας») και Άριστος Κυπριανού, σε 16 και 8 χρόνια φυλάκισης, αντίστοιχα. Ωστόσο, ο Ανδρέου με νέα κατάθεσή του κατονόμασε τον Ζαβράντωνα ως τον εγκέφαλο της υπόθεσης κι έτσι καταχωρίσθηκε υπόθεση σε βάρος του τελευταίου, με αποτέλεσμα την καταδίκη του, η οποία ανατράπηκε πριν από λίγες ημέρες.

Το δεύτερο σημείο που τέθηκε στη σημερινή δικάσιμο ενώπιον του Κακουργιοδικείου έχει να κάνει με το αίτημα της υπεράσπισης να διαβιβάσει όλα τα έγγραφα που αφορούν στην απονομή προεδρικής χάρης στον Γιάννη Ανδρέου, γνωστό ως «Μάρωνα». Το αίτημα του κ. Πουτζιουρή εγκρίθηκε και το τριμελές Δικαστήριο όρισε την επόμενη δικάσιμο για τις 2 Μαΐου. Μέχρι τότε θα αναμένει όπως διαβιβαστούν τα έγγραφα από την κατηγορούσα Αρχή στην υπεράσπιση.

Ο δικηγόρος του Ζαβράντωνα προανήγγειλε σήμερα ότι θα κάνει προδικαστική ένσταση, που θα σχετίζεται με τις συνθήκες αποφυλάκισης του Γιάννη Ανδρέου. Στη βάση μαρτυρίας του τελευταίου καταδικάστηκε ο Ζαβράντωνας, ενώ πρωτόδικα ο κ. Πουτζιουρής είχε εγείρει πολλές φορές ζήτημα για την εν λόγω ένορκο κατάθεση του Ανδρέου. Όπως είχε αναφέρει για τον τελευταίο, άλλαξε εκδοχή αρκετές φορές. Με το σημερινό του αίτημα ο κ. Πουτζιουρής επιδιώξει προφανώς να υποδείξει ότι είχε σκοτεινά κίνητρα ο «Μάρωνας» όταν κατέθεσε εναντίον του πελάτη του.

Όπως ανέφερε σήμερα η υπεράσπιση του κατηγορούμενου, ο Γιάννης Ανδρέου («Μάρωνας») μετά την καταδίκη του περί τα τέλη του 2022 (16ετης κάθειρξη) αποφυλακίστηκε με προεδρική χάρη στις αρχές του 2023 με όρο, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Ζαβράντωνα, να μην επιστρέψει στην Κύπρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εντούτοις, όπως ισχυρίστηκε, ο όρος δεν φαίνεται να τηρήθηκε, αφού σύμφωνα με τις θέσεις του κ. Πουτζιουρή, ο Μάρωνας ήταν ύποπτος για ρίψη χειροβομβίδας και πυροβολισμών σε υποστατικό επιχειρηματία.

Όπως είπε ο κ. Πουτζιουρής ζήτησε από την κατηγορούσα Αρχή την αίτηση του προστατευόμενου μάρτυρα προς τον Γενικό Εισαγγελέα, τις συστάσεις που έκανε ο τελευταίος στο Προεδρικό και το ίδιο το έγγραφο της προεδρικής χάρης.

Στη βάση αυτών των εγγράφων, προσανατολίζεται να κάνει προδικαστική ένσταση εγείροντας ζήτημα κατάχρησης δικαστικής διαδικασίας και παραβίασης του δικαιώματος του πελάτη του για δίκαιη δίκη.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα της κατηγορούσας Αρχής για να παραμείνει υπό κράτηση ο Ζαβράντωνας, μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης, ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, δικηγόρος της Δημοκρατίας Α΄, Βασίλης Μπίσσας, αναφέρθηκε στις επιβαρυντικές μαρτυρίες για να καταδείξει ότι η έγκριση του αιτήματος πληροί τους όρους της νομοθεσίας και νομολογίας.

Ο κ. Πουτζιουρής, από την πλευρά του, έθεσε θέμα ίσης μεταχείρισης του κατηγορούμενου και των άλλων δυο που ήταν εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και στους οποίους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης. Όπως υποστήριξε, ενώ στους Ανδρέου και Κυπριανού επιβλήθηκε 16ετης και 8εεετής κάθειρξη, εντούτοις μετά από 3,5 χρόνια αποφυλακίστηκαν. Αντιπαρέβαλε ότι ο πελάτης του κρατείται για 6 χρόνια για την υπόθεση, χωρίς να έχει καταδικαστεί.

Τη σημερινή δικαστική διαδικασία παρακολούθησαν μέλη της οικογένειας του κατηγορούμενου και φιλικά του πρόσωπα.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Γ΄Λευκωσίας απαρτίζεται από τους Λευτέρη Παντελή (Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου), τη Μαριλένα Θεοκλήτου (Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής) και Κωνσταντίνο Μάρκο Πασιαρδή (Επαρχιακός Δικαστής).