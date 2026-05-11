Την καταδίκη φυλάκισης 22 ετών του Γιώργου Χριστοδούλου Ζαβράντωνα για υπόθεση ναρκωτικών, ακύρωσε το πρωί της Δευτέρας (11/05) το Εφετείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος του Γιώργου Ζαβράντωνα, Χρίστος Πουτζιουρής, άσκησε έφεση επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, κακοδικία.

Συγκεκριμένα, ένας από τους λόγους της έφεσης αφορούσε την αλλαγή σύνθεσης του Κακουργιοδικείου.

Το Εφετείο συμφώνησε με τη θέση της υπεράσπισης και έκρινε πως η ενδιάμεση απόφαση του πρώτου Δικαστηρίου, έβαλε τη σφραγίδα του και ως εκ τούτου η υπόθεση δεν έπρεπε στη συνέχεια να εκδικαστεί από διαφορετικό Κακουργιοδικείο.

Μετά και την εξέλιξη αυτή, το Εφετείο διέταξε επανεκδίκαση της υπόθεσης.

