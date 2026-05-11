Τη σημασία της συνεργασίας κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας, αλλά και την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας, υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, μιλώντας στο 63ο Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026.

Ο υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση της κυβέρνησης προς την ΠΑΣΥΔΥ, χαρακτηρίζοντάς την βασικό κοινωνικό εταίρο στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας. Όπως ανέφερε, η στάση της συντεχνίας διαχρονικά χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα και υπευθυνότητα, στοιχεία που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτυπώνονται και στη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων λειτουργών.

Ο Μάκης Κεραυνός σημείωσε ότι η Δημόσια Υπηρεσία ανταποκρίθηκε με ζήλο και αποτελεσματικότητα σε όλα τα κομβικά ορόσημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι το ίδιο καλείται να πράξει και σήμερα, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και απέναντι σε εσωτερικές προκλήσεις, όπως οι πυρκαγιές και ο αφθώδης πυρετός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανταγωνιστικότητα, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας βρίσκεται στο επίκεντρο των οικονομικών προτεραιοτήτων. Όπως είπε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταβάλλεται προσπάθεια απλοποίησης των κανόνων και μείωσης του διοικητικού φόρτου, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Ο ίδιος στόχος, πρόσθεσε, πρέπει να ακολουθηθεί και σε επίπεδο κράτους και Δημόσιας Υπηρεσίας, με έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση των διαδικασιών και την ψηφιακή μετάβαση. Σύμφωνα με τον υπουργό, η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας περνά μέσα από τις μεταρρυθμίσεις και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Αναφερόμενος στα εργασιακά ζητήματα, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι τα τελευταία χρόνια, μέσα από συνετή οικονομική πολιτική και διάλογο, ικανοποιήθηκαν αιτήματα που παρέμεναν για χρόνια σε εκκρεμότητα. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στη συμφωνία για γενικές αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, στη συμφωνία για τους χαμηλόμισθους υπαλλήλους της κλίμακας Α2-5-7 και στη συμφωνία για την ΑΤΑ, η οποία επιτεύχθηκε σε περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μέσα από ευρύτερες μεταρρυθμίσεις, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, ευνοήθηκαν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι είδαν αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα και ενίσχυση της αγοραστικής τους δύναμης. Ειδική αναφορά έκανε στις φορολογικές εκπτώσεις για παιδιά και πράσινες επενδύσεις, οι οποίες, όπως είπε, στηρίζουν τη μεσαία τάξη και την προσπάθεια μετάβασης στην πράσινη οικονομία.

Ο Μάκης Κεραυνός απαρίθμησε σειρά αλλαγών που, όπως ανέφερε, προωθήθηκαν προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το νέο σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων, το νέο σύστημα πλήρωσης θέσεων προαγωγής μέσω γραπτών εξετάσεων, η εφαρμογή του «ψηφιακού πολίτη», η απλοποίηση διαδικασιών και εντύπων και η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων σε υπηρεσίες του κράτους.

Αναφέρθηκε επίσης στις ρυθμίσεις ευέλικτης απασχόλησης, όπως η επέκταση του ελαστικού ωραρίου και η σταδιακή εφαρμογή της τηλεργασίας, όπου και όταν χρειάζεται. Στις αλλαγές περιλαμβάνεται και η δυνατότητα μειωμένης απασχόλησης έως δύο ώρες, με ανάλογη μείωση απολαβών, για γονείς παιδιών μέχρι 15 ετών, φροντιστές, υπαλλήλους με αναπηρία ή σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της υπευθυνότητας στη δημόσια διοίκηση χαρακτήρισε την έγκριση και εφαρμογή του νέου Οδηγού Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επαναφορά του δικαιώματος υπαλλήλων και συνταξιούχων της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και των οικογενειών τους, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε υπηρεσίες υγείας που δεν καλύπτονται από το ΓΕΣΥ.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι όταν δεν επικρατούν άγονη αντιπαράθεση, λαϊκισμός και σκοπιμότητες, αλλά λογική και τεκμηρίωση, μπορούν να εξευρεθούν λύσεις. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι κατά την αρχική εφαρμογή νέων συστημάτων εντοπίζονται αδυναμίες και περιθώρια βελτίωσης, τα οποία πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε την ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα, καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας, βελτίωση της στελέχωσης και πρόσληψη των καταλληλότερων υποψηφίων. Όπως είπε, το νέο σύστημα αξιολόγησης και η διαδικασία επιλογής υποψηφίων για πρόσληψη και προαγωγή χρήζουν περαιτέρω βελτιώσεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε ότι προώθησε πρόσφατα στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση για βελτίωση της διαδικασίας προκήρυξης και πλήρωσης κενών θέσεων, ώστε οι ανάγκες της Δημόσιας Υπηρεσίας να είναι έγκαιρα γνωστές κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους.

Με τις προτεινόμενες αλλαγές, οι γενικές γραπτές εξετάσεις για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία θα διεξάγονται μετά την προκήρυξη των κενών θέσεων και όχι προηγουμένως, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων αν υπάρχουν θέσεις για τις οποίες διαθέτουν προσόντα και ενδιαφέρονται.

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι καταργείται η ετήσια διαδικασία κατάθεσης στη Βουλή, για έγκριση, των καταλόγων θέσεων για τις οποίες προβλέπεται γενική ή ειδική γραπτή εξέταση, με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας πλήρωσης.

Απευθυνόμενος στην ΠΑΣΥΔΥ, διαβεβαίωσε ότι οι απόψεις και τα αιτήματα της συντεχνίας λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και τα δικαιώματα των υπαλλήλων. Όπως είπε, αιτήματα που τεκμηριώνονται επαρκώς, μέσα στα πλαίσια της ισονομίας, της συνταγματικότητας, της χρηστής διοίκησης και του ορθολογισμού, σε συνάρτηση με τα οικονομικά περιθώρια, θα βρίσκουν θετική ανταπόκριση.

Την ίδια ώρα, προειδοποίησε ότι η συνέχιση της σταθερότητας και του εκσυγχρονισμού δεν είναι δεδομένη, ιδιαίτερα σε συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας. Η Κύπρος, ως μικρή και ανοικτή οικονομία, επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς αναταράξεις, ανέφερε, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παρεμβαίνει μεθοδευμένα, όπου χρειάζεται, με πακέτα στήριξης για συγκράτηση της ακρίβειας και ανακούφιση των νοικοκυριών.

Ο Μάκης Κεραυνός συνέδεσε τις παρεμβάσεις αυτές με την υπεύθυνη και συνετή δημοσιονομική πολιτική, η οποία, όπως είπε, οδήγησε σε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, δημοσιονομικό πλεόνασμα, περιορισμό του δημόσιου χρέους και συγκράτηση του πληθωρισμού.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται, στη βάση στοχευμένων μελετών, τον εξορθολογισμό του κρατικού μισθολογίου και τη συγκράτηση του ρυθμού αύξησής του. Όπως διαβεβαίωσε, ο εξορθολογισμός αυτός μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των καλώς νοούμενων συμφερόντων των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς θα θωρακίσει τα κεκτημένα και θα αποκλείσει μελλοντικό κίνδυνο αμφισβήτησης ή επαναδιαπραγμάτευσης.

Ο υπουργός κατέληξε λέγοντας ότι, μόλις υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις, θα ακολουθήσει η απαιτούμενη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους. Υπογράμμισε, τέλος, ότι η διατήρηση των εργασιακών σχέσεων σε άριστο επίπεδο, η κοινωνική συνοχή, η εργατική ειρήνη και η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της κυβέρνησης.