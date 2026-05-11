Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι Βρετανικές Βάσεις μετά τον εντοπισμό σορού σε φλεγόμενο αυτοκίνητο κοντά στο ιχθυοτροφείο Λιοπετρίου.

Επί τόπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των ΒΒ, καθώς και της Αστυνομίας. Η σκηνή έχει αποκλειστεί και διενεργούνται εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα αίτια της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά ως προς τα αίτια θανάτου.

Σε ενημέρωσή της στις 12 το μεσημέρι, η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων επιβεβαίωσε πως «πριν από λίγο εντοπίστηκε πτώμα και φλεγόμενο όχημα στην περιοχή Λιοπετρίου, κοντά στη φάρμα ψαριών».

Επί τόπου, όπως αναφέρει, υπάρχουν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις και διαχείριση της σκηνής.