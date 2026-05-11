Κλειστές είναι γύρω στις 10.30, οι δεξιά λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου και στις δύο κατευθύνσεις προς Πάφο και προς Λεμεσό, στο τμήμα μεταξύ Επισκοπής και Πάφου, λόγω εργασιών καθαρισμού που διεξάγονται στη διαχωριστική νησίδα του αυτοκινητοδρόμου.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση, στην περιοχή όπου διεξάγονται οι εργασίες.