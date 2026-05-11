Στο Αρχηγείο και στα χέρια του Αρχηγού Αστυνομίας βρίσκεται έκθεση της ανακριτικής ομάδας για την υπόθεση «Σάντη», η οποία θα διαβιβαστεί στη συνέχεια στον υπουργό Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, πως ετοιμάστηκε έκθεση από την ανακριτική ομάδα για την μέχρι τώρα πορεία των εξετάσεων, η οποία έχει προωθηθεί στον Αρχηγό Αστυνομίας για μελέτη.

Στη συνέχεια, είπε ο κ. Βύρωνος, καθηκόντως ο Αρχηγός θα ενημερώσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή.

Από εκεί και πέρα, είπε, αναμένεται η συμπλήρωση του φακέλου με την έκθεση που ετοιμάζεται από την Europol, ώστε για να ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο.

Η έκθεση της Europol, ανέφερε ο κ. Βύρωνος, δεν έχει παραδοθεί, ωστόσο αυτό αναμένεται εντός των ημερών.