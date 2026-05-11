Του Marc Champion

Ακόμα δεν γνωρίζουμε πότε θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και πότε θα τελειώσει ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν. Ωστόσο, χάρη σε μια πληροφορία που διέρρευσε προσεκτικά από την κυβέρνηση Τραμπ, γνωρίζουμε πλέον τι επιδιώκει σε μια συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου ενός μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου και του τερματισμού του αποκλεισμού αυτού του ζωτικού περάσματος για τις ροές πετρελαίου. Ας υποθέσουμε ότι αυτή τη φορά, κόντρα στα προγνωστικά, οι άνδρες που κυβερνούν την Τεχεράνη θα πουν απλώς “ναι” σε όλα – θα άξιζε τον πόλεμο αυτή η συμφωνία;

Η σύντομη απάντηση είναι όχι. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ερώτημα που απαντάται διαφορετικά για τον κάθε πρωταγωνιστή της σύγκρουσης. Και το συμπέρασμα θα μπορούσε επίσης να εξελιχθεί εκ των υστέρων, επειδή το Ιράν θα αλλάξει λόγω αυτής της σύγκρουσης – το μόνο ερώτημα είναι πώς. Όλα είναι ανοιχτά από τη στιγμή που θα αποκατασταθεί η ειρήνη: από μια πιο επιθετική και ισχυρή Ισλαμική Δημοκρατία, έως την κατάρρευση του καθεστώτος.

Ο σημαντικότερος και αδιαμφισβήτητος λόγος για τον οποίο η πρόταση των ΗΠΑ, όπως τη γνωρίζουμε από τις διαρροές, δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει τον πόλεμο είναι ότι έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα που διαφορετικά δεν θα υπήρχε: τον ιρανικό έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να επιλυθεί απλώς με τον τερματισμό των υφιστάμενων αποκλεισμών. Η δυνατότητα επιβολής διοδίων και χορήγησης ή μη αδειών προσφέρει στο καθεστώς της Τεχεράνης μια τεράστια πιθανή πηγή χρηματοδότησης και γεωπολιτικής επιρροής που -όπως και το πυρηνικό του πρόγραμμα- θα απαιτεί πλέον συνεχή διαχείριση. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν το πρόβλημα αντιμετωπιστεί μέσω διαπραγματεύσεων, περαιτέρω συγκρούσεων ή της κατασκευής επιπλέον παρακαμπτηρίων αγωγών που θα διασχίζουν τα αραβικά κράτη του Κόλπου.

Όπως – ορθώς – πίστευαν όλοι οι τελευταίοι πρόεδροι των ΗΠΑ ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Ισλαμική Δημοκρατία να αναπτύξει πυρηνικό οπλοστάσιο, κανένας ένοικος του Λευκού Οίκου δεν είναι πιθανό να αποδεχτεί έναν ουσιαστικό ιρανικό έλεγχο επί του Ορμούζ. Ωστόσο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι τέθηκε σε λειτουργία ένα νέο σύστημα έκδοσης αδειών διέλευσης από το στενό. Αυτό, εάν του επιτραπεί να λειτουργήσει, θα παρέχει στην Τεχεράνη τα μέσα να ασκήσει πίεση σε οποιαδήποτε κυβέρνηση επιθυμεί να εισάγει ή να εξάγει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιπάσματα ή άλλα αγαθά μέσω του Ορμούζ.

Αυτό μας οδηγεί στο δεύτερο αναμφισβήτητο αρνητικό στοιχείο του πολέμου: έχει πλήξει σοβαρά τα αραβικά κράτη του Κόλπου και θα τα αναγκάσει να επανεξετάσουν την εξάρτησή τους από τις αμερικανικές δυνάμεις για την προστασία τους έναντι του Ιράν. Σε αυτή τη σύγκρουση, οι αμερικανικές βάσεις προκάλεσαν τις ιρανικές επιθέσεις που υποτίθεται ότι έπρεπε να αποτρέψουν.



Δεν είναι όμως τόσο οι υλικές καταστροφές στους συμμάχους των ΗΠΑ που προκαλούν ανησυχία, αλλά μάλλον το γεγονός ότι έσκασε μια φαινομενική “φούσκα” ασφαλείας, στην οποία στηρίζεται ένα σημαντικό μέρος του τεράστιου πλούτου τους. Οι ξένοι επενδυτές, τραπεζίτες κ.ά., θα πρέπει από εδώ και στο εξής να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι το Ιράν μπορεί να αρχίσει και πάλι να εκτοξεύει πυραύλους εναντίον των αραβικών γειτόνων, ανά πάσα στιγμή.



Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν μπορούν να το αποδεχτούν αυτό, επομένως -όπως και το Ισραήλ- θα αντιταχθούν σε οποιαδήποτε συμφωνία που αφήνει το ιρανικό καθεστώς στην εξουσία και ικανό να προβάλλει ισχύ. Η συμφωνία, όπως αυτή έχει παρουσιαστεί, θα έκανε ακριβώς αυτό. Άλλα κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, ανησυχούν περισσότερο για την πολύ μεγαλύτερη καταστροφή που θα επέφερε ένας παρατεταμένος, ολοκληρωτικός πόλεμος, στον οποίο όλες οι υποδομές ενέργειας και ύδρευσης θα αποτελούσαν στόχους.

Ακόμη, το μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης δεν φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναφέρεται στο πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ή στο δίκτυο των πληρεξουσίων της, δυο ζητήματα τα οποία παρουσιάζονταν ως τα μοιραία ελαττώματα του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (JCPOA) του 2015 – συμφωνία που, κατά τα λόγια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ήταν η χειρότερη που διαπραγματεύτηκε ποτέ κανείς.



Το τελευταίο μνημόνιο κατανόησης, όπως διέρρευσε στο Axios την Τετάρτη, έχει περίπου ως εξής: Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν την κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο θα άρουν σταδιακά τους αποκλεισμούς τους στο Στενό του Ορμούζ και θα διαπραγματευτούν μια βιώσιμη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η πρώτη θέση των ΗΠΑ κατά την έναρξη των συνομιλιών αυτών είναι ότι η Τεχεράνη πρέπει να δεσμευτεί να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, κάτι που έχει άλλωστε δηλώσει επανειλημμένα και το Ιράν, οπότε δεν θα πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο. Βέβαια, μια νέα δήλωση δεν θα ήταν πιο πειστική από ό,τι στο παρελθόν.

Η δεύτερη θέση είναι ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα πρέπει να αποδεχτεί ένα μορατόριουμ σε κάθε είδους εμπλουτισμό ουρανίου για 12 έως 15 χρόνια. Οι ΗΠΑ είχαν προτείνει προηγουμένως τα 20 χρόνια, ενώ το Ιράν αντιπρότεινε πέντε. Επομένως, η συμφωνία στα 15 χρόνια θα ήταν το καλύτερο σενάριο — ειδικά αφότου ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τα πυρηνικά του δικαιώματα σαν να ήταν τα σύνορά του.

Η τρίτη απαίτηση είναι ότι το Ιράν θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο των 440 κιλών ουρανίου που έχει εμπλουτίσει στο 60%, ένα επίπεδο που απέχει μόλις ένα βήμα από το 90% που απαιτείται για την κατασκευή μιας πυρηνικής κεφαλής. Το Ιράν θα πρέπει επίσης να αποδεχτεί ένα ενισχυμένο καθεστώς επιθεωρήσεων και, μόλις λήξει η αναστολή, να περιορίσει κάθε περαιτέρω εμπλουτισμό ουρανίου στο 3,67% – το επίπεδο που απαιτείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη θα λάβει ελάφρυνση κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων.

Με άλλα λόγια, αυτή θα ήταν μια συμφωνία που από πολλές απόψεις μοιάζει πολύ με το JCPOA του 2015, το οποίο ο Τραμπ ακύρωσε το 2018 επειδή αποσκοπούσε μόνο στον περιορισμό, και όχι στον τερματισμό, του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν. Η πάροδος του χρόνου και άλλες εξελίξεις καθιστούν δύσκολη τη σύγκριση βασικών στοιχείων (το Ιράν, για παράδειγμα, δεν διέθετε εμπλουτισμένο ουράνιο 60% το 2015), αλλά οι ομοιότητες (όπως η ρήτρα λήξης ισχύος 10 έως 15 ετών που θα άφηνε στο Ιράν το δικαίωμα εμπλουτισμού) είναι δύσκολο να αγνοηθούν.



Ο Τραμπ και το υπουργικό του συμβούλιο βλάπτουν την επιχειρηματολογία τους υπέρ του πολέμου λόγω της ασυνέπειάς τους. Η σύγκρουση έχει υποβαθμίσει σοβαρά την ικανότητα του Ιράν να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους, η οποία είχε επιταχυνθεί μετά την πρώτη κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ το περασμένο καλοκαίρι, καθώς και την ικανότητά του να υποστηρίζει και να κατευθύνει το δίκτυο των πολιτοφυλακών που ενεργούν ως πληρεξούσιοι του, από την Υεμένη έως τη Γάζα και από τον Λίβανο μέχρι το Ιράκ.

Έτσι, οι βομβαρδισμοί έχουν ήδη επιτελέσει ένα μέρος του έργου που θα μπορούσε να είχε κάνει μια καλύτερη εκδοχή του JCPOA. Αν όμως θέλετε να μάθετε αν αυτό αρκεί για να δικαιολογήσει την απόφαση για την κήρυξη πολέμου, αρκεί να δείτε την αντίδραση του Ισραήλ στην προοπτική μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του: Εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό -μια κόκκινη γραμμή για την Τεχεράνη που ακυρώνει κάθε συμφωνία- για πρώτη φορά από τότε που ο Τραμπ ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός της 8ης Απριλίου, την οποία το Ισραήλ επεδίωξε επίσης να τορπιλίσει μέσω μαζικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Οι προτεραιότητες του Ισραήλ ήταν η πλήρης καταστροφή του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν και η ολοκληρωτική παράλυση της ικανότητάς του να υποστηρίζει και να κινητοποιεί το δίκτυο των πληρεξουσίων του εναντίον του Ισραήλ. Αυτά δεν έχουν επιτευχθεί και αναμφισβήτητα δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς αλλαγή καθεστώτος ή κατάρρευση του ιρανικού κράτους. Δεν υπάρχει συμφωνία στην οποία θα συναινούσε η Ισλαμική Δημοκρατία και την οποία θα μπορούσε να εγκρίνει το Ισραήλ. Και ενώ η αποχώρηση από αυτόν τον πόλεμο βάσει του μνημονίου κατανόησης που διέρρευσε είναι σωστή για τις ΗΠΑ, δεν μπορεί να δικαιολογήσει στρατηγικά την απόφαση να ξεκινήσουν τον πόλεμο.

BloombergOpinion