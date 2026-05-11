Του Clem Chambers

Τις ώρες που γράφονται αυτές οι αράδες, ο κόσμος περιμένει να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το πετρέλαιο έχει σημειώσει “βουτιά”, το bitcoin έχει εκτοξευθεί και οι μετοχές των εταιρειών εξόρυξης έχουν ανακάμψει.

Δεν είναι μυστήριο γιατί το πετρέλαιο έχει υποχωρήσει, και αν πιστεύετε ότι το bitcoin είναι μέσο διαφυγής, ναι, είναι μια εξήγηση – τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο. Οι εταιρείες εξόρυξης έχουν σημειώσει άνοδο, και πολλοί θα έλεγαν ότι δεν είναι μόνο η γενική ανακούφιση που τους δίνει ανοδική ώθηση, αλλά και το γεγονός ότι ύλες, όπως το θειικό οξύ, τα οποία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία εξορυγμένων προϊόντων, πιθανό να είναι και πάλι διαθέσιμα στην αγορά.

Φυσικά, η ανακούφιση από μόνη της είναι αρκετή για να τονώσει τις αγορές.

Θα δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια – δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος για τις μελλοντικές κινήσεις.

Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε πέρα από αυτή την κατάσταση, καθώς είναι σαφές ότι όλα τα μέρη επιθυμούν να προχωρήσουν.

Έτσι, το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές είναι: τι ακολουθεί;

Θα χρειαζόταν ένα θαύμα για να τελειώσει εδώ η ιστορία, και ως εκ τούτου θα υπάρξει -σε παγκόσμιο επίπεδο- προσπάθεια για ενεργειακή ασφάλεια που θα θέσει ένα κατώτατο πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου. Τα κράτη θα πρέπει να σκεφτούν με όρους στρατηγικών αποθεμάτων που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για περισσότερο από μια-δυο εβδομάδες.

Το θέμα δεν είναι μόνο η κατασκευή υποδομών. Θα υπάρξουν επενδυτικές ευκαιρίες, διότι, ενώ παλαιότερα επικρατούσε η άποψη ότι το πετρέλαιο θα γινόταν ένα “ορφανό” περιουσιακό στοιχείο που κανείς δεν θα ήθελε, είναι πλέον σαφές ότι ο “μαύρος χρυσός” είναι –και θα παραμείνει– ζωτικής σημασίας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι μετοχές των εταιρειών πετρελαίου είναι φθηνές. Ας αφήσουμε τη συζήτηση αυτή εδώ.

Στο μεταξύ, η χρηματιστηριακή αγορά μόλις έλαβε μια ένεση τόνωσης από ένα μεγάλο “μπαζούκα” ρευστότητας – η τάση αυτή δεν θα σβήσει σε λίγες μέρες, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει σε ράλι για μήνες.

Η long τοποθέτηση φαίνεται καλή επιλογή. Αλλά ας αφήσουμε εδώ και τη συζήτηση για long επενδυτές.

Η θέση μου είναι κάπως πιο τολμηρή. Το έχω πει και στο παρελθόν, και σε μεγάλο βαθμό έχω επιβεβαιωθεί, αν και με “διαλείμματα” που προκάλεσε ο Λευκός Οίκος. Ο Nasdaq θα μπει σε φούσκα τύπου 2000. Προβλέπω να φτάνει στις 10.000 μονάδες μέσα σε δύο-τρία χρόνια.

Πολλοί θα εκλάβουν τη λέξη “φούσκα” ως προειδοποίηση, επειδή η κατάρρευση των dotcom έπληξε πολλούς επενδυτές. Εγώ τη βλέπω ως ευκαιρία, επειδή ήταν μια “φούσκα” που έφερε πλούτο σε όσους ήξεραν πότε να αποχωρήσουν και να αποφύγουν την κατάρρευση.

Αυτό έρχεται. Ίσως έχει ξεκινήσει ήδη, επειδή οι δείκτες P/E 100 και οι κεφαλαιοποιήσεις αγοράς τρισεκατομμυρίων δολαρίων δεν είναι “φυσιολογικά” νούμερα. Πιθανόν να δούμε και άλλα, οπότε τώρα είναι η στιγμή να ετοιμάσουμε το αλεξίπτωτο για την έξοδο.

