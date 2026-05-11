Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών και για την πορεία της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ.

Η αγορά αντέδρασε έντονα μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, της αντιπρότασης του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε «απαράδεκτη». Η εξέλιξη ενίσχυσε τους φόβους ότι η κρίση θα παραταθεί, ενώ το Στενό του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό.

Το Brent σημειώνει άνοδο 4,55%, στα 105,90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ενισχύεται άνω του 5%, στα 100,24 δολάρια το βαρέλι. Η νέα άνοδος έρχεται μετά τις εβδομαδιαίες απώλειες 6% που είχαν καταγράψει οι τιμές την προηγούμενη εβδομάδα, όταν οι αγορές προεξοφλούσαν πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και επανεκκίνηση της κυκλοφορίας στο Ορμούζ.

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκεται πλέον η προγραμματισμένη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο την Τετάρτη, όπου αναμένεται να συζητήσει το ζήτημα του Ιράν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο αναλυτής της IG, Tony Sycamore, ανέφερε ότι η αγορά στρέφει την προσοχή της στην επίσκεψη αυτή, εκτιμώντας ότι υπάρχει ελπίδα πως το Πεκίνο θα αξιοποιήσει την επιρροή του στην Τεχεράνη για να πιέσει προς μια συνολική εκεχειρία και λύση στην αναστάτωση στο Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Amin Nasser, προειδοποίησε ότι έχουν χαθεί περίπου 1 δισ. βαρέλια πετρελαίου τους τελευταίους δύο μήνες και ότι οι αγορές ενέργειας θα χρειαστούν χρόνο για να σταθεροποιηθούν, ακόμη και αν οι ροές αποκατασταθούν.

Οι πιέσεις εντείνονται και στη ναυτιλία, καθώς ακόμη δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν αργό πετρέλαιο αποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα από το Στενό του Ορμούζ με απενεργοποιημένους ιχνηλάτες, προκειμένου να αποφύγουν ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Αναλυτές της ING εκτιμούν ότι, ακόμη και αν το οξύ πετρελαϊκό σοκ υποχωρήσει έως τα τέλη του 2026, ο κίνδυνος νέας διαταραχής στο Ορμούζ, η εξάντληση των αποθεμάτων και ο ασθενέστερος συντονισμός πολιτικής θα διατηρήσουν ενσωματωμένο στις τιμές ένα γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, το Brent αναμένεται να παραμείνει πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι έως το 2026 και κοντά στα 80-85 δολάρια το 2027.

Παράλληλα, Βρετανία και Γαλλία συνεχίζουν την πρωτοβουλία τους για τη συγκρότηση διεθνούς συμμαχίας, με στόχο την εγγύηση της ασφάλειας του στενού μετά από ενδεχόμενη διευθέτηση του πολέμου. Οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συμπροεδρεύσουν σε τηλεδιάσκεψη με περίπου σαράντα ομολόγους τους από χώρες που εμφανίζονται πρόθυμες να συμβάλουν στο εγχείρημα.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επέμβαση θα προκαλέσει άμεση αντίδραση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, μετά τις ανακοινώσεις Παρισιού και Λονδίνου για αποστολή πολεμικών πλοίων στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle.

Στις αγορές πολύτιμων μετάλλων, ο χρυσός υποχωρεί, καθώς η απόρριψη της ιρανικής πρότασης από τον Τραμπ ενισχύει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων. Η τιμή spot του χρυσού καταγράφει απώλειες 0,9%, στα 4.673,92 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι σημειώνει άνοδο 0,2%, στα 80,50 δολάρια. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot ενισχύθηκε κατά 0,2%.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους και στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένονται την Τρίτη, μετά τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από το 2022 που καταγράφηκε τον Μάρτιο. Η αβεβαιότητα γύρω από τη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στη Federal Reserve, διατηρεί αυξημένη τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας και μετάλλων.

Capital.gr