Ισχυρή κερδοφορία, αύξηση νέου δανεισμού και περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου.

Τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €121 εκατ., ενώ η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώθηκε στο 18,0%, πάνω από τον στόχο που είχε τεθεί για το 2026 σε επίπεδα mid-teens. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,28, με τον δείκτη κόστος προς έσοδα να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, στο 37%.

Σημαντική ήταν και η αύξηση του νέου δανεισμού, ο οποίος ανήλθε σε €829 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 9% σε τριμηνιαία βάση. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στα €11,1 δισ., αυξημένο κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας, σύμφωνα με την τράπεζα, τη στήριξη προς τους πελάτες και την κυπριακή οικονομία.

Η καταθετική βάση του συγκροτήματος, η οποία παραμένει κατά κύριο λόγο λιανική, διατηρήθηκε σταθερή στα €22,3 δισ. Παράλληλα, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου συνέχισε να βελτιώνεται, με το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να υποχωρεί στο 1,1%.

Η τράπεζα διατήρησε ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) να ανέρχεται στο 20,7% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 25,5%. Η οργανική δημιουργία κεφαλαίων έφθασε τις 114 μονάδες βάσης, λαμβάνοντας υπόψη πρόβλεψη για διανομή στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής περαιτέρω διαφοροποίησης του επιχειρηματικού της μοντέλου, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε δύο στοχευμένες κινήσεις. Η πρώτη αφορά συμφωνία με την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως για την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €150 εκατ. και καταθέσεων περίπου €500 εκατ. Η δεύτερη αφορά επένδυση στη Wealthyhood, πανευρωπαϊκή εταιρεία τεχνολογίας που παρέχει ψηφιακή πρόσβαση σε μετοχές και ETFs, με ποσοστό συμμετοχής 26%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, Πανίκος Νικολάου, δήλωσε ότι η τράπεζα ξεκίνησε δυναμικά τη χρονιά, με την απόδοση να στηρίζεται στη σταθεροποίηση των καθαρών εσόδων από τόκους και στη συνεχή πειθαρχημένη διαχείριση των εξόδων. Επεσήμανε επίσης ότι η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει ισχυρή, με το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να μειώνεται περαιτέρω κοντά στο 1%.

Αναφερόμενος στις προοπτικές, σημείωσε ότι η κυπριακή οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα και σταθερή ανάπτυξη, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Σύμφωνα με τις πρόσφατες επίσημες προβλέψεις, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2026 εκτιμάται μεταξύ 2,7% και 2,9%, επίπεδο που αναμένεται να υπερβεί σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Η Τράπεζα Κύπρου επανέλαβε ότι παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία σταθερής και ανθεκτικής κερδοφορίας, καθώς και στην παροχή ισχυρών αποδόσεων προς τους μετόχους. Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι για την περίοδο 2026-2028 περιλαμβάνουν ετήσια Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων σε επίπεδα mid-teens και συνολικό ποσοστό διανομής έως 90% της κερδοφορίας του 2026 και έως 100% της ετήσιας κερδοφορίας για την περίοδο 2027-2028.