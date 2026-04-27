Οι μέτοχοι της Τράπεζας Κύπρου στην ετήσια γενική συνέλευση της 15ης Μαϊου, καλούνται να εγκρίνουν δεκαπέντε ψηφίσματα μεταξύ αυτών μέρισμα χρήσης 0,50 ευρώ ανά μετοχή, η επαναγορά ίδιων μετοχών μέχρι το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και η έκδοση μετοχών χωρίς προτίμηση για εξαγορές ή επενδύσεις.

Με τις νέες εξουσιοδοτήσεις που ζητά από τους μετόχους, η Τράπεζα Κύπρου, αυξάνει την ευελιξία της, αφού θα μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα σε θέματα άντλησης κεφαλαίων ή στρατηγικών κινήσεων με δυνατότητα να εκδίδει μετοχές προκειμένου να προχωρήσει σε εξαγορές ή επενδύσεις. Παράλληλα, ζητείται έγκριση για επαναγορά ιδίων μετοχών μέχρι καθορισμένο ανώτατο όριο και εντός συγκεκριμένου πλαισίου τιμών, καθώς και για τον καθορισμό του εύρους τιμών εντός του οποίου οι ίδιες μετοχές μπορούν να επαναδιατεθούν. Επίσης περιλαμβάνονται ψηφίσματα που αφορούν τη λειτουργική ευελιξία της εταιρίας, όπως η έγκριση δυνατότητας σύγκλησης έκτακτων γενικών συνελεύσεων με συντομότερη προθεσμία προειδοποίησης, καθώς και η τροποποίηση του καταστατικού με την εισαγωγή νέας πρόνοιας.

Το προτεινόμενο τελικό μέρισμα σε μετρητά σε συνδυασμό με το ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €0.20 ανά συνήθη μετοχή που έχει ήδη καταβληθεί τον Οκτώβριο 2025, ανέρχεται σε συνολικό μέρισμα σε μετρητά ύψους €0.70 ανά συνήθη μετοχή και σε συνολική διανομή ύψους €305 εκατ. σε σχέση με τα κέρδη για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η οποία αποτελείται εξολοκλήρου από μέρισμα σε μετρητά. Nα σημειώσομε ότι σε περαιτέρω ενίσχυση του μοντέλου επιβράβευσης των μετόχων της αναμένεται να προχωρήσει η Τράπεζα Κύπρου από τα κέρδη χρήσης 2026, ανεβάζοντας το συνολικό payout στο 90% για φέτος και μέχρι το 100% για το 2027 – 2028. Ο όμιλος στοχεύει ουσιαστικά σε συνήθη διανομή ύψους 70%, στο ανώτατο όριο δηλαδή της πολιτικής διανομών που έχει θέσει, καθώς και σε πρόσθετο μέρισμα μέσω ανάλωσης πλεονάζοντος κεφαλαίου ύψους μέχρι 20% το 2026 και μέχρι 30% το 2027 – 2028. Το πλαίσιο θα αξιολογείται ετησίως εφόσον ο δείκτης CET1 παραμένει σε βιώσιμα υψηλότερα του 15%.