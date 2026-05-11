Επίσπευση των διαδικασιών αξιοποίησης του ιστορικού χώρου του παλιού ΚΕΝ Πάφου στον κεντρικό ιστό της Γεροσκήπου ζητούν μετ’ επιτάσεως πλέον κοινωνικοί φορείς και παράγοντες του Δήμου Ιεροκηπίας, εκτιμώντας ότι όσο και αν το θέμα είναι όντως πολύπλοκο και δύσκολο στον χειρισμό του, καταγράφεται εντούτοις μια αδικαιολόγητη και πολύχρονη καθυστέρηση στην οριστικοποίηση των αποφάσεων και στην έναρξη των εργασιών.

Το θέμα προκάλεσε πρόσφατα και τριβές εντός του Δημοτικού Συμβουλίου και δίχασε ουσιαστικά για πρώτη φορά σε σαφή στρατόπεδα τα μέλη του. Δημοτικοί σύμβουλοι έκαναν λόγο για εκμετάλλευση του θέματος από κάποιους, τη στιγμή που άλλα μέλη του σώματος μιλούσαν για ανησυχητική καθυστέρηση στις αποφάσεις για το είδος της αξιοποίησης και ανάπτυξης, αφού ήδη παρήλθε πενταετία από την αγορά του χώρου.

Πρώτιστος στόχος των ενεργειών που θα αναληφθούν, δήλωσαν χθες στον «Φ» παράγοντες της δημοτικής αρχής, είναι η ωρίμανση ιδεών για τις επιλογές ανάπλασης, αναβάθμισης και επαναχρησιμοποίησης του χώρου του παλιού ΚΕΝ ώστε να μην παγοποιηθεί το έργο και όχι η λήψη τελικής απόφασης για το είδος της αξιοποίησης. Η οριστικοποίηση της ανάπτυξης θα είναι σε συνάρτηση με την διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τα οποία ο Δήμος προβαίνει ήδη σε γραφική αποτύπωση σεναρίων αξιοποίησης προκειμένου να κατατεθούν στα αρμόδια ευρωπαικά όργανα, διευκρίνισαν.

Παράλληλα με τις ενέργειες αυτές, προωθείται σε συνεργασία με ιδιώτη πολιτικό μηχανικό και η διαδικασία της αποκατάστασης της στατικής και δομικής επάρκειας των υφιστάμενων οικοδομών.

Όλα αυτά είναι ζητήματα που απαιτούν χρόνο και ειδικευμένες ενέργειες, δεν είναι μια απλή ανάπλαση ενός υποστατικού, τόνιζαν. Οι προτάσεις είναι τέτοιας μορφής που δεν αποκλείουν μελλοντικές επεμβάσεις και αξιοποίηση του χώρου, ενώ δεν αποκλείουν επίσης εναλλακτικές χρήσεις, οι οποίες θα στηρίζονται σε βασικές αρχές, εξηγούν οι εν λόγω παράγοντες του Δήμου, προσδιορίζοντας ως τέτοιες την διάσωση και αποκατάσταση του χαρακτήρα του σημαντικού οικοδομικού συνόλου, την επανάχρηση του συγκροτήματος με παραγωγικό και βιώσιμο τρόπο, την αλληλεπίδραση και σύνδεση του με γειτονικές σε αυτό λειτουργίες, όπως το Πάρκο Γλυπτικής και η Κεντρική Πλατεία της Γεροσκήπου.