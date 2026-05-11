Η εφημερίδα του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάφου «Μαθητική Άποψη» συμμετείχε και φέτος στον Πανελλήνιο και Παγκύπριο Διαγωνισμό Μαθητικών Εφημερίδων που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα» των Αθηνών, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου και με κριτική επιτροπή η οποία αποτελούνταν από τους πρυτάνεις πέντε πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Κύπρου, τον Διευθυντή του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, τους προέδρους του ΙΕΠ και του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων της Ελλάδας, ακαδημαϊκούς, έγκριτους πανεπιστημιακούς και εκπροσώπους του Βήματος.

Η μαθήτρια και συντάκτρια της εφημερίδας μας, Σοφία Χριστοδούλου απέσπασε ένα από τα έξι Βραβεία Καλύτερου Κειμένου για το άρθρο της «Το άγχος των μαθητών: ένας σιωπηλός συνοδοιπόρος». Η επιτυχία είναι πολύ μεγάλη, αν αναλογιστούμε ότι στον διαγωνισμό συμμετείχαν περισσότερες από 150 εφημερίδες, σε καθεμία από τις οποίες υπήρχαν τουλάχιστον 20 κείμενα. Το βραβείο συνοδεύεται και από ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο Παρίσι. Η εφημερίδα του λυκείου της Πάφου, είναι και η μόνη από τις συμμετοχές της Κύπρου που διακρίθηκε.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε προχθές, Σάββατο, στην αίθουσα «Φάρος» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα, παρουσία πλήθους κόσμου και πολλών επισήμων. Το βραβείο απονεμήθηκε στη Σοφία Χριστοδούλου από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσο Χριστοφίδη.

Η εφημερίδα «Μαθητική Άποψη» κυκλοφόρησε τη φετινή σχολική χρονιά, ηλεκτρονικά και έντυπα, με συντακτική ομάδα που αποτελούνταν από 17 μαθητές, προσφέροντας βήμα έκφρασης και δημιουργικότητας στους μαθητές του σχολείου. Τον συντονισμό, την επιμέλεια της έκδοσης και τη γενικότερη καθοδήγηση είχαν οι καθηγητές Σταύρος Σταύρου, Μαρία Νεάρχου και Δήμητρα Χριστοδούλου.