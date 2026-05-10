Ο Δήμος Πάφου, σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό Πνευματικό Όμιλο Πάφου, πραγματοποίησε σήμερα τα Ανθεστήρια Πάφου 2026, έναν ιστορικό θεσμό της πόλης, συνδεδεμένο με την Άνοιξη, τη μυθολογία, τα λουλούδια, τη φύση και, φέτος, με την Ημέρα της Μητέρας.

Η ανθισμένη πομπή πραγματοποιήθηκε κατά μήκος της Λεωφόρου Γεωργίου Γρίβα Διγενή και κατέληξε στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο. Στη διοργάνωση συμμετείχαν πέραν των 500 παιδιών και ενηλίκων, από σχολεία, σχολές χορού, λαογραφικούς ομίλους, πολιτιστικούς φορείς και οργανωμένα σύνολα της Πάφου.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι φορέων και δημότες.

Μετά την πομπή, η γιορτή συνεχίστηκε στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου με δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, εικαστικά εργαστήρια, κατασκευές, περιβαλλοντικές δράσεις, έκθεση φυτών και ανθέων, καθώς και σημεία ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης παρουσιάστηκε επίσης εικαστική έκθεση και έκθεση φωτογραφίας, με υλικό εμπνευσμένο από την ιστορία και τη μνήμη των Ανθεστηρίων.

Ο Δήμος Πάφου με ανακοίνωση του ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους εθελοντές, τους συνεργάτες, τους υποστηρικτές και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της διοργάνωσης.

Με τα Ανθεστήρια Πάφου 2026, ο Δήμος Πάφου συνεχίζει την προσπάθεια επαναφοράς και ουσιαστικής ενίσχυσης ενός θεσμού με ιστορική, πολιτιστική και κοινωνική αξία για την πόλη, τονίζεται.