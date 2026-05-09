Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 13:45, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, στην τοποθεσία «Αγιασμός» της κοινότητας Ίνειας, της επαρχίας Πάφου.

Λόγω του έγκαιρου εντοπισμού, από το ηλεκτρο-οπτικό σύστημα ανίχνευσης και επιτήρησης δασικών πυρκαγιών του Τμήματος Δασών και της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο στις 14:20, αφού έκαψε μικρή έκταση με χαμηλή βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 6 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Λίγο αργότερα, το Τμήμα Δασών ανακοίνωσε πως στις 15:15, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, στην τοποθεσία «Φάρακλος» της κοινότητας Νέο Χωριό, της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 15:40, αφού έκαψε μικρή έκταση με σκουπίδια και χαμηλή βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 5 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια των δύο πυρκαγιών διερευνώνται.