Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διεθνής επιχείρηση υγειονομικής διαχείρισης του Χανταϊου που συνδέεται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, τη στιγμή που οι αμερικανικές αρχές προχωρούν σε οργανωμένη επιχείρηση επαναπατρισμού 17 Αμερικανών επιβατών.

Ειδικοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και λοιμωξιολόγοι επεξεργάζονται πλέον ειδικά πρωτόκολλα περιορισμού του ιού ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), έχει ήδη αναπτύξει επιδημιολογικές ομάδες για παρακολούθηση της κατάστασης, την οποία χαρακτηρίζει ως “ταχέως εξελισσόμενη” και παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής συνεργασία για την ιχνηλάτηση επιβατών και στενών επαφών από συνολικά 23 χώρες.

Το περιστατικό εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως «Επίπεδο 3 αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης», από το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (CDC) τη στιγμή που συνεχίζεται η επιτήρηση επιβατών σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί επιβεβαιωμένα δευτερογενή κρούσματα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει μέχρι στιγμής έξι εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού και τρεις θανάτους, ενώ δύο ακόμη πιθανά περιστατικά παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν νέο ύποπτο κρούσμα σε επιβάτη που αποβιβάστηκε στο Tristan da Cunha, ενώ συνεχίζεται ευρεία διεθνής ιχνηλάτηση επαφών σε Ευρώπη, Αφρική και Βόρεια Αμερική.

Καναδάς, Ελβετία, Ολλανδία, Νότια Αφρική και Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθούν άτομα που αποβιβάστηκαν νωρίτερα από το πλοίο ή είχαν στενή επαφή με επιβάτες, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις ευρείας κοινοτικής μετάδοσης.

Σύμφωνα με τις επίσημες Αρχές, ο συνολικός κίνδυνος για το γενικό κοινό εξακολουθεί να θεωρείται χαμηλός, ωστόσο χαρακτηρίζεται «μέτριος» για επιβάτες και μέλη πληρώματος λόγω της σπάνιας αλλά υπαρκτής δυνατότητας μετάδοσης του συγκεκριμένου στελέχους μεταξύ ανθρώπων μετά από στενή και παρατεταμένη επαφή.

Το κρουαζιερόπλοιο συνεχίζει την πορεία του προς την Τενερίφη υπό αυστηρή υγειονομική επιτήρηση, με περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος να παραμένουν στο πλοίο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί μαζικά νέα περιστατικά συμπτωματολογίας.