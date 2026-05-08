Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η επιδημιολογική κρίση με τον χανταϊό, που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και έχει οδηγήσει σε θανάτους, επιβεβαιωμένα κρούσματα και εκτεταμένη διεθνή επιχείρηση ιχνηλάτησης επιβατών.

Σύμφωνα με διεθνείς υγειονομικές αρχές, τουλάχιστον πέντε κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί, με τρεις θανάτους να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, ενώ δεκάδες ακόμη άτομα εμφανίζουν συμπτώματα ή βρίσκονται υπό παρακολούθηση.

Έρευνα σε 12 χώρες -Συναγερμός από τον ΠΟΥ για τον χανταϊό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ενεργοποιήσει επιχείρηση εντοπισμού και παρακολούθησης επιβατών που αποβιβάστηκαν από το πλοίο σε διάφορα λιμάνια, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να έχουν μεταφέρει τον ιό σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Ωκεανία.

Οι υγειονομικές αρχές σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν 29 επιβάτες 12 διαφορετικών εθνικοτήτων που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο στη Σάντα Ελένα μετά το πρώτο σκέλος του ταξιδιού του, στις 24 Απριλίου. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι οι επιβάτες αυτοί ενδέχεται, χωρίς να το γνωρίζουν, να μετέφεραν τον θανατηφόρο ιό στις χώρες τους.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί πέντε κρούσματα, μεταξύ των οποίων τρεις θάνατοι: ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και ένας Γερμανός επιβάτης, ενώ αρκετοί ακόμη αναφέρουν συμπτώματα της νόσου.

Μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην ιχνηλάτηση βρίσκονται το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς, η Σουηδία, η Ελβετία, η Σιγκαπούρη και άλλες.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η περίοδος επώασης του ιού, η οποία μπορεί να φτάσει έως και έξι εβδομάδες, γεγονός που καθιστά δύσκολη την άμεση ανίχνευση νέων περιστατικών.

Πώς ξεκίνησε η διασπορά

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η αρχική μόλυνση πιθανόν να συνδέεται με έκθεση σε περιβάλλον με τρωκτικά, πιθανώς σε ταξίδι παρατήρησης άγριας ζωής στη Νότια Αμερική.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μετάδοσης του ιού Andes, μιας σπάνιας μορφής χανταϊού που, σε αντίθεση με άλλες παραλλαγές, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Κρούσμα στην Ισπανία μετά από αεροπορική επαφή

Νέο ανησυχητικό περιστατικό καταγράφηκε στην Ισπανία, όπου μια γυναίκα στην επαρχία Αλικάντε εμφάνισε συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη από χανταϊό, μετά από πιθανή έκθεση σε αεροπορική πτήση. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα καθόταν μόλις δύο σειρές πίσω από επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου που αργότερα κατέληξε στη Νότια Αφρική.

Αν και η επαφή χαρακτηρίζεται σύντομη, οι υγειονομικές αρχές έχουν ξεκινήσει ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών της.

Μεταξύ των ύποπτων κρουσμάτων περιλαμβάνονται τρεις Βρετανοί υπήκοοι, ένας εκ των οποίων βρίσκεται στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια στον Νότιο Ατλαντικό, ένα από τα πιο απομακρυσμένα κατοικημένα σημεία του πλανήτη, με μόλις περίπου 200 κατοίκους.

Άλλοι δύο Βρετανοί ασθενείς έχουν ήδη επιβεβαιωθεί. Ο ένας είναι ο Μάρτιν Άνστε, 56 ετών, πρώην αστυνομικός και οδηγός αποστολών στο MV Hondius, ο οποίος απομακρύνθηκε από το πλοίο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην Ολλανδία. Ο δεύτερος, 69 ετών, παραμένει σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με την Daily Mail, συνολικά, επτά Βρετανοί υπήκοοι που αποβιβάστηκαν στη Σάντα Ελένα βρίσκονται υπό παρακολούθηση, σύμφωνα με την Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Δύο έχουν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση, ενώ τέσσερις παραμένουν στη Σάντα Ελένα.

Παράλληλα, η Ισπανία βρίσκεται σε συνομιλίες με τη βρετανική κυβέρνηση για την αποστολή πτήσης επαναπατρισμού για τους επιβάτες που παραμένουν στο πλοίο. Με την επιστροφή τους, αναμένεται να τεθούν σε καραντίνα διάρκειας έως και 45 ημερών.

Εκτεταμένη επιτήρηση επιβατών σε όλο τον κόσμο

Εκατοντάδες επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το πλοίο βρίσκονται πλέον υπό ιατρική παρακολούθηση ή απομόνωση σε χώρες όπως η Ελβετία, η Σιγκαπούρη και η Δανία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, άτομα που επέστρεψαν στις χώρες τους παραμένουν ασυμπτωματικά, όμως εξακολουθούν να τίθενται υπό καθεστώς επιτήρησης λόγω του μεγάλου χρόνου επώασης της νόσου.

Τα συμπτώματα

Ο χανταϊός μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις ανάλογα με τον τύπο.

Στα αρχικά στάδια, τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

πυρετό και κόπωση

βήχα και μυαλγίες

γενική αδυναμία

σε σοβαρές περιπτώσεις, αναπνευστική ανεπάρκεια

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι κρίσιμη, καθώς η νόσος μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα.

Διεθνής ανησυχία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών, καθώς η ταυτόχρονη παρουσία κρουσμάτων σε διαφορετικές ηπείρους καθιστά την επιδημιολογική ιχνηλάτηση ιδιαίτερα σύνθετη.

Ο ΠΟΥ συνεχίζει να συντονίζει τις προσπάθειες εντοπισμού των επαφών, ενώ οι χώρες που εμπλέκονται εφαρμόζουν πρωτόκολλα καραντίνας και εργαστηριακού ελέγχου.

