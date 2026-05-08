Τα προσφυγικά Σωματεία επιτελούν πολυεπίπεδο έργο και τα στηρίζουμε, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο δείπνο με την ευκαιρία των 95 χρόνων του Σωματείου Διγενής Ακρίτας Μόρφου.

“Έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία για τα προσφυγικά Σωματεία, θέλουμε να τα στηρίζουμε ιδιαίτερα, επιτελούν πολυεπίπεδο έργο. Ήταν για αυτό τον λόγο που αυξήθηκε η εισφορά προς τα Σωματεία στα 2,3 εκ. ευρώ από το 1,1 εκ” ανέφερε.

Οπως είπε, τη χορηγία προς τον Διγενή Ακρίτα την αυξήσαμε από 145 χιλιάδες ευρώ σε 247 χιλιάδες.

“Εκ μέρους της Κυβέρνησης, μέσω του ΚΟΑ, ανακοινώνω χορηγία ύψους 25 χιλιάδων ευρώ, ειδικά για την αποψινή εκδήλωση”, είπε ο Πρόεδρος.

Ο Διγενής Ακρίτας, σημείωσε, είναι ταυτισμένος με τη Μόρφου.

“Είστε πραγματικά άξιοι συγχαρητηρίων, συμπληρώνει 95 χρόνια ζωής το Σωματείο και αυτό είναι ενδεικτικό της αγάπης σας για τη Μόρφου, για την οποία, όπως για όλες τις κατεχόμενες περιοχές, δεν θα κουραστούμε να εργαζόμαστε μέχρι την ευλογημένη μέρα της απελευθέρωσης και πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένας εφικτός στόχος” κατέληξε.