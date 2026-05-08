Στη δημοσιότητα έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών τα δείγματα ψηφοδελτίων για κάθε εκλογική περιφέρεια. Στα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών περιλαμβάνονται τα ονόματα και των 753 υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούν μια θέση στο Κοινοβούλιο για την πενταετία 2026-2031.

Όπως έγραψε νωρίτερα το philenews, η εκτύπωση των ψηφοδελτίων έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 14 Μαΐου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Κυβερνητικού Τυπογραφείου. Τα ψηφοδέλτια τα οποία είναι ενιαία για κάθε Εκλογική Περιφέρεια, εκτυπώνονται σε χαρτί ασφαλείας, διαφορετικού χρώματος και περιέχουν σε χωριστή αριθμημένη στήλη τους συνδυασμούς κομμάτων και ανεξαρτήτων και τους μεμονωμένους υποψήφιους της οικείας Εκλογικής Περιφέρειας.

Η εμφάνιση των κομμάτων στα ψηφοδέλτια γίνεται κατά αλφαβητική σειρά, προτασσομένων των αυτοτελών κομμάτων και στη συνέχεια έπονται οι συνδυασμοί συνασπισμών κομμάτων και ακολουθούν, σε ξεχωριστή στήλη, οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων και στο τέλος οι μεμονωμένοι υποψήφιοι.

Σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, πλην της Λάρνακας, αναγράφονται ονόματα και στις δύο πλευρές του ψηφοδελτίου, λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού κομμάτων και υποψηφίων που συμμετέχουν στις εκλογές.

