Οι δυνάμεις των ΗΠΑ έθεσαν εκτός λειτουργίας δύο ιρανικά δεξαμενόπλοια, το Sea Star III και το Sevda, αφού τα πλοία επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι, όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο X η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Σύμφωνα με τον στρατό των ΗΠΑ, ένα μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 Super Hornet που απογειώθηκε από το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush, πραγματοποίησε πλήγματα ακριβείας στις τσιμινιέρες και των δύο δεξαμενόπλοιων, καθιστώντας τα ανίκανα να συνεχίσουν την πορεία τους προς το Ιράν.

U.S. forces disabled two Iranian tankers, Sea Star III and Sevda, after the vessels attempted to breach the American naval blockade and enter an Iranian port.



According to the U.S. military, an F/A-18 Super Hornet fighter jet launched from the USS George H.W. Bush conducted… May 8, 2026

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας, έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών.

«Η δράση που αναλήφθηκε χθες το βράδυ συνιστά μία κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εκεχειρίας. Εντούτοις, οι δυνάμεις προάσπισης της χώρας κατάφεραν ένα σκληρό πλήγμα στον εχθρό και απώθησαν τις επιθέσεις του με όλη τους την ισχύ», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου, Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σε νέο τους μήνυμα προς τις ΗΠΑ, ότι τα πολεμικά του πλοία πρέπει να μείνουν μακριά από το Στενό του Ορμούζ, αλλιώς «πρέπει να διδάξουμε στους Γιάνκηδες ένα μάθημα με πυραύλους και drones».

Πηγή: skai.gr