Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στη δημοσιοποίηση εκατοντάδων απόρρητων αρχείων που σχετίζονται με UFO και ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα (UAP).

Εκατοντάδες έγγραφα αποχαρακτηρίστηκαν τα οποία περιέχουν αναφορές για «φωτεινές σφαίρες», άγνωστα αντικείμενα και περίεργα συμβάντα σε αποστολές της NASA, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αποκάλυψη τέτοιου υλικού στην ιστορία των ΗΠΑ.

Τα αρχεία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου, λίγους μήνες μετά την εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, να αποχαρακτηρίσει κυβερνητικά έγγραφα που αφορούν άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα και πιθανή εξωγήινη δραστηριότητα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για «ιστορική διαφάνεια», σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες έλαβαν εντολή να δώσουν στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικές με «εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα και UFO».

Φωτογραφίες από τις αποστολές Apollo προκαλούν ερωτήματα

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά ντοκουμέντα περιλαμβάνονται εικόνες και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από τις αποστολές Apollo 12 και Apollo 17 της NASA.

Μία φωτογραφία που τραβήχτηκε στην επιφάνεια της Σελήνης φαίνεται να απεικονίζει τρία ανεξήγητα φωτεινά σημεία να αιωρούνται στον σκοτεινό ουρανό.

Παράλληλα, σε καταγραφή συνομιλίας της αποστολής Apollo 17, αστροναύτες περιγράφουν «φωτεινά αντικείμενα» να κινούνται κοντά στο διαστημόπλοιο.

«Βλέπουμε αρκετά φωτεινά σωματίδια ή θραύσματα να περνούν δίπλα μας καθώς κάνουμε ελιγμούς», ακούγεται να λέει ένας χειριστής προς το κέντρο ελέγχου.

Άλλος αστροναύτης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν πολλά μεγάλα φωτεινά αντικείμενα έξω από το παράθυρο. Μοιάζει με πυροτεχνήματα της 4ης Ιουλίου».

Αναφορές στρατιωτικών για περίεργους ελιγμούς στον αέρα και στη θάλασσα

Στα νέα έγγραφα περιλαμβάνονται επίσης αναφορές στρατιωτικών πιλότων και πρακτόρων που περιγράφουν αντικείμενα με ασυνήθιστες δυνατότητες κίνησης.

Σε μία αποχαρακτηρισμένη στρατιωτική αναφορά (MISREP), μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων περιγράφει «πολλά φωτεινά αντικείμενα» να κινούνται γρήγορα στον ουρανό, ενώ ένα από αυτά παρακολουθήθηκε μέσω ειδικού συστήματος στόχευσης για περίπου 20 δευτερόλεπτα πριν εξαφανιστεί ξαφνικά.

Άλλο έγγραφο, με ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2026, αναφέρει περιστατικό κατά το οποίο στρατιωτικός χειριστής είδε άγνωστο αντικείμενο να πετά λίγα μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, πραγματοποιώντας απότομες στροφές 90 μοιρών με ταχύτητα περίπου 80 μιλίων την ώρα.

Παράλληλα, σε αναφορά του αμερικανικού Ναυτικού γίνεται λόγος για «στρογγυλό ψυχρό αντικείμενο» που εντοπίστηκε μέσω υπέρυθρων αισθητήρων να αλλάζει απότομα πορεία κατά τη διάρκεια στρατιωικής άσκησης.

«Σφαίρες που εκτόξευαν άλλες σφαίρες»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί έγγραφο που συγκεντρώνει μαρτυρίες επτά ομοσπονδιακών αξιωματικών από διαφορετικές υπηρεσίες, οι οποίοι κατέγραψαν ανεξάρτητα πολλαπλά UAP στις δυτικές ΗΠΑ μέσα σε διάστημα δύο ημερών το 2023.

Σύμφωνα με τις αναφορές, αρκετοί μάρτυρες περιέγραψαν «σφαίρες που εκτόξευαν άλλες μικρότερες σφαίρες», καθώς και ένα μεγάλο φωτεινό αντικείμενο που παρέμενε ακίνητο στον ουρανό.

Άλλοι έκαναν λόγο για ημιδιαφανές αντικείμενο που έμοιαζε με «διάφανο χαρταετό», ενώ πράκτορες του FBI ανέφεραν πορτοκαλί φωτεινές σφαίρες που απελευθέρωναν μικρότερες κόκκινες πριν εξαφανιστούν.

Δηλώσεις FBI και NASA για «πρωτοφανή διαφάνεια»

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι πρόκειται για «ιστορική στιγμή διαφάνειας», υποστηρίζοντας πως «για πρώτη φορά οι Αμερικανοί πολίτες έχουν πλήρη πρόσβαση σε αποχαρακτηρισμένα κυβερνητικά αρχεία για τα UAP».

Από την πλευρά του, ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, σημείωσε ότι η υπηρεσία θα συνεχίσει να εξετάζει τα δεδομένα «με επιστημονική προσέγγιση και πλήρη ειλικρίνεια απέναντι στο κοινό».

Παρά τη δημοσιοποίηση, αρκετά σημεία των εγγράφων παραμένουν καλυμμένα για λόγους εθνικής ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων μαρτύρων.

Αμερικανοί βουλευτές ανέφεραν ότι πρόκειται μόνο για το πρώτο κύμα αποχαρακτηρισμένων αρχείων, ενώ αναμένονται και νέες αποκαλύψεις το επόμενο διάστημα.

UFO και στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό Πεντάγωνο

Αναφορές ακόμη και από την Ελλάδα περιλαμβάνονται στα νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία για UFO που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου.

Η συλλογή φιλοξενείται στην πλατφόρμα του αμερικανικού υπουργείου WAR.GOV/UFO και, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέα αρχεία, ορισμένα από τα οποία φέρεται να χρονολογούνται ακόμη και πριν από 80 χρόνια.

Αναφορές και από το Αιγαίο

Ανάμεσα στα αρχεία που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται περιστατικά που καταγράφηκαν πάνω από το Αιγαίο, με Αμερικανούς πιλότους και χειριστές αισθητήρων να αναφέρουν θεάσεις άγνωστων αντικειμένων.

Σε μία από τις αναφορές, που αφορά περιστατικό του Ιανουαρίου 2024 στην Ελλάδα, Αμερικανός χειριστής φέρεται να περιγράφει ένα UAP «διαμαντοειδούς σχήματος», το οποίο κινούνταν με εκτιμώμενη ταχύτητα περίπου 800 χιλιομέτρων την ώρα.

Σύμφωνα με την αναφορά, το αντικείμενο δεν ήταν ορατό με γυμνό μάτι ή συμβατικά συστήματα παρατήρησης, αλλά εντοπιζόταν μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας μικρού μήκους κύματος (SWIR).

Το περιστατικό φέρεται να διήρκεσε περίπου δύο λεπτά.

Τι καταγράφουν τα βίντεο

Στα αποσπάσματα που δημοσιοποιήθηκαν, οι αμερικανικοί αισθητήρες παρακολουθούν μια «περιοχή υψηλής αντίθεσης» να κινείται πάνω από θάλασσα και ξηρά.

Σε μία από τις καταγραφές:

το αντικείμενο εμφανίζεται αρχικά ως φωτεινή περιοχή στο δεξί τμήμα της οθόνης,

στη συνέχεια ο αισθητήρας μεταβαίνει σε πλήρη προβολή υπέρυθρης εικόνας για καλύτερη παρακολούθηση,

ενώ λίγο αργότερα το ίχνος χάνεται όταν αλλάζει η λειτουργία του αισθητήρα στο ορατό φάσμα.

Σε άλλη καταγραφή από τον Οκτώβριο του 2023 στο Αιγαίο, το αντικείμενο φαίνεται να κινείται οριζόντια, με τον αισθητήρα να το ακολουθεί μέσω αυτόματου συστήματος στόχευσης.

Το υλικό περιλαμβάνει χρονικές επισημάνσεις και τεχνικές περιγραφές των κινήσεων του αισθητήρα, χωρίς ωστόσο να δίνεται οριστική εξήγηση για τη φύση του αντικειμένου.

Τι λένε οι αμερικανικές αρχές

Οι αμερικανικές υπηρεσίες τονίζουν ότι τα περισσότερα περιστατικά παραμένουν «ανεξήγητα», χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι σχετίζονται με εξωγήινη δραστηριότητα.

Όπως αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα, πολλά από τα φαινόμενα ενδέχεται να συνδέονται με:

περιορισμούς αισθητήρων,

ατμοσφαιρικά φαινόμενα,

προηγμένα drones,

ή άγνωστες αεροπορικές τεχνολογίες.

Παράλληλα, οι αρχές υποστηρίζουν ότι η δημοσιοποίηση των αρχείων αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από ένα θέμα που για δεκαετίες τροφοδοτούσε θεωρίες συνωμοσίας.

