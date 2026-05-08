Μικρό αεροπλάνο ανετράπη κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Cape Cod Gateway στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ το απόγευμα της Πέμπτης, με τον πιλότο να τραυματίζεται ελαφρά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το ασημί αεροπλάνο, ένα Bearhawk LSA-8X, τούμπαρε περίπου στις 3:30 μ.μ. τοπική ώρα, ενώ επιχειρούσε να προσγειωθεί στον διάδρομο του αεροδρομίου στο Χάιανις.

Αστυνομικοί του έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν το ιδιωτικό αεροσκάφος αναποδογυρισμένο στη νότια πλευρά του διαδρόμου 24.

Ελαφρά τραυματίας ο πιλότος του αεροπλάνου

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο μοναδικός επιβαίνων, ο πιλότος του αεροπλάνου, υπέστη ελαφρά τραύματα και του παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες.

Φωτογραφίες από το περιστατικό δείχνουν πυροσβέστες να επιχειρούν γύρω από το ασημί αεροσκάφος, το οποίο, παρά την ανατροπή, δεν φαίνεται να υπέστη σοβαρές ζημιές.

Η πρόσκρουση προκάλεσε μικρής έκτασης διαρροή καυσίμων, η οποία επεκτάθηκε σε παρακείμενο σημείο με γρασίδι κοντά στον διάδρομο προσγείωσης. Πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα τη διαρροή πριν αυτή εξαπλωθεί περισσότερο.

Λόγω του συμβάντος, το αεροδρόμιο διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του για περίπου 45 λεπτά. Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί νωρίτερα από το αεροδρόμιο του Φάλμαουθ.

