Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο λοιμωξιολόγος Νίκος Σύψας για τον χανταϊό, παρά τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί διεθνώς.

Ο καθηγήτης Νικόλαος Σύψας, μίλησε το πρωί της Παρασκευής 8/5 στον ΣΚΑΪ για τον χανταϊό, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν παλιό ιό που κάνει συρροή κρουσμάτων σε ένα περιβάλλον της Ν. Αμερικής που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι επιδημία, δεν είμαστε μπροστά σε νέα πανδημία. Χρειάζεται να περιοριστεί, να μην έχουμε νέα κρούσματα και να τελειώνει».

«Ο ιός έχει διασπαρεί αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη ικανότητα μετάδοσης όσο ο κορονοϊός, κάτι που μας καθησυχάζει. Ιδιαίτερα αυτός της Ν. Αμερικής, έχει την ικανότητα να μεταδίδεται πιο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, απ’ ότι στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη», σημείωσε.

«Για δύο εβδομάδες κάποιος μπορεί να έχει τον ιό και να μπορεί να τον μεταδώσει. Η μετάδοση μπορεί να γίνει με πολύ στενή επαφή του φορέα με τον λήπτη, πρέπει να υπάρχει σωματική επαφή» είπε και σημείωσε ότι «αν είχαμε κρούσματα κορονοϊού στο πλοίο, θα είχαν κολλήσει όλοι. Τώρα μιλάμε για 8 κρούσματα στο σύνολο, δεν υπάρχει λόγος πανικού».

«Δεν υπάρχει φάρμακο ή εμβόλιο» – Τι γίνεται στην Ν. Αμερική

Σχετικά με το αν υπάρχει απάντηση, είπε ότι δεν υπάρχει φάρμακο ή εμβόλιο. «Στην Ν. Αμερική η θνητότητα είναι υψηλή, στο 30%. Η μόνη βοήθεια είναι η ΜΕΘ».

Ο λοιμωξιολόγος ενημέρωσε πως ο χανταϊός «είναι ιός που εκκρίνεται από τα περιττώματα των ποντικών, εισέρχεται στο έδαφος και εκεί μετατρέπεται σε μία σκόνη την οποία εισπνέουν οι άνθρωποι. Ουσιαστικά εισπνέουμε μολυσμένη σκόνη από απορρίμματα των ποντικιών», ανέφερε.

Χανταϊός: Τα συμπτώματα και τα μέτρα προστασίας

Όσον αφορά στα συμπτώματα απάντησε: «Το βασικό είναι να θυμάσαι ότι έχεις μια έκθεση στα ποντίκια. Άμα έχεις καθαρίσει ένα υπόγειο χωρίς να φοράς μάσκα ή ξυπόλητος, έχεις εκτεθεί σε ποντίκια. Τότε εκείνο το οποίο έχεις σε πρώτη φάση είναι μια γριπώδη συνδρομή, έχεις πυρετό, πονάει το κεφάλι σου, πονάνε τα κόκαλά σου. Σε δεύτερο χρόνο, αν προχωρήσει ο ιός, αρχίζεις και βγάζεις τουλάχιστον μελανιές, έχεις αιματουρία, δεν αισθάνεσαι καθόλου καλά και είσαι πολύ άρρωστος».

Ευτυχώς, συμπλήρωσε, η πλειοψηφία των ασθενών έχει μόνο τη γριπώδη συνδρομή, η οποία θα φύγει και μπορεί να μην το καταλάβει. Η άτυχη μειοψηφία του 10% θα έχει αυτό το βαρύ σύνδρομο με την αιμορραγική διάθεση και τη νεφροπάθεια που θα τον οδηγήσει στο νοσοκομείο.

Ο καθηγητής ανέφερε ότι για να σταματήσει η μετάδοση του ιού θα πρέπει τα επιβεβαιωμένα και τα ύποπτα κρούσματα να απομονωθούν. «Πρέπει να περάσει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών χωρίς κανένα νέο κρούσμα για να κηρύξουμε ότι έχει λήξει αυτή η συρροή κρουσμάτων. Επομένως έχουμε ακόμα μπροστά μας μερικές εβδομάδες μέχρι να φτάσουμε στο σημείο αυτό».

Καταλήγοντας, ο κ. Σύψας συνέστησε χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, όπως αεροπλάνα και πλοία.

