Σε ταμείο ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο έχει συγκροτηθεί από μια μονάδα της χρηματοοικονομικής ομάδας Dominari Holdings, με έδρα στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη, φέρονται να έχουν συνεισφέρει οι γιοι του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times.

Με βάση όσα δήλωσε εκπρόσωπος της Dominari στους FT, η επενδυτική στρατηγική του ταμείου, που φέρει την ονομασία American Ventures «είναι να στοχεύσει και να επενδύσει σε αμερικανικές εταιρείες που ηγούνται στις νέες τεχνολογίες, δημιουργούν θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ και μειώνουν την εξάρτηση των ΗΠΑ από ξένους πόρους».

Η American Ventures, με έδρα το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, έχει δημιουργήσει δεκάδες νέες εταιρείες κατά τους τελευταίους 10 μήνες, προκειμένου να διοχετεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από οικογενειακά γραφεία και πλούσιους ιδιώτες σε μικρομεσαίες εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες σε τομείς όπως η κατασκευή drones, τα κρυπτονομίσματα και η τεχνητή νοημοσύνη (AI).

FT exclusive: Eric Trump and Donald Trump Jr invested in vehicles channelling money into drone manufacturing, crypto and AI companies, underscoring the close ties the family has to businesses that stand to gain from the administration’s policy agenda. https://t.co/GDLuVMdpdH pic.twitter.com/SsUHsB0iIW — Financial Times (@FT) May 8, 2026

Οι υποσχέσεις του Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του ως πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να καταστήσει τις ΗΠΑ «την πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων» στον κόσμο, προώθησε τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης (AI) και υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την επιτάχυνση της εγχώριας παραγωγής drones, προσπαθώντας να αναδιαμορφώσει την οικονομία της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Η εμπλοκή των αδελφών Τραμπ στην American Ventures – η οποία εδρεύει κοντά στο Trump National Golf Club Jupiter, τη βασική επαγγελματική τους έδρα – υπογραμμίζει τους στενούς δεσμούς που έχει η οικογένεια του προέδρου με επιχειρήσεις που αναμένεται να επωφεληθούν από την πολιτική ατζέντα της κυβέρνησής του.

«Το μέλλον βρίσκεται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εδώ, στις ΗΠΑ», δήλωσε ένα άτομο που είναι εξοικειωμένο με τις δραστηριότητες και τον τρόπο που επιχειρεί η Dominari. «Δεν προσπαθούμε να ξαναχτίσουμε τη βιομηχανία χάλυβα. Αυτή είναι νεκρή».

Κατέχουν το 12% της μητρικής

Οι Έρικ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ κατέχουν περίπου το 12% συνολικά της Dominari, η οποία, με τη σειρά της, κατέχει το 90% της American Ventures, σύμφωνα με καταχωρήσεις ρυθμιστικών αρχών. Οι δύο γιοι του Τραμπ έχουν επίσης συνεισφέρει στα περισσότερα από τα επενδυτικά «οχήματα» της American Ventures, αν και δεν είναι γνωστό πόσα επένδυσαν συγκεκριμένα.

Η American Ventures διαχειρίστηκε συνολικά 1,04 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κατανεμημένα σε 21 επενδυτικά «οχήματα» που υποστηρίζουν επιχειρήσεις, από μια αλυσίδα ινστιτούτων αποτρίχωσης στη Φλόριντα μέχρι έναν δανειστή κρυπτονομισμάτων που εδρεύει στις Βερμούδες και μια εκκίνηση πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με καταθέσεις στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ μέχρι αρχές Απριλίου.

Συγκεκριμένα, από τον περασμένο Ιούνιο, η American Ventures έχει επενδύσει σε εισηγμένες εταιρείες, όπως η κατασκευάστρια παιχνιδιών SRM Entertainment, η εταιρεία εκμετάλλευσης γηπέδων γκολφ της Φλόριντα, Aureus Greenway και ο όμιλος meme-coin Dogehash Technologies. Οι εταιρείες αυτές συμφώνησαν να συγχωνευθούν με την πλατφόρμα blockchain Tron του δισεκατομμυριούχου κρυπτονομισμάτων Τζάστιν Σαν, τον κατασκευαστή drone Powerus και τον όμιλο μάρκετινγκ Thumzup Media, αντίστοιχα. Η Thumzup μετονομάστηκε αργότερα σε εταιρεία data center. Ο Σαν είναι, επίσης, σημαντικός επενδυτής στην επιχείρηση κρυπτονομισμάτων World Liberty Financial, που υποστηρίζεται από την οικογένεια Τραμπ. Τα δύο μέρη εμπλέκονται σε μια διαμάχη υψηλού προφίλ.

Ο Έρικ Τραμπ και ο Ντόναλντ Τζούνιορ εντάχθηκαν στο συμβούλιο της Dominari στα τέλη του 2024, αφού συνήψαν φιλία με τον διευθύνοντα σύμβουλο Κάιλ Γουλ, ο οποίος πέρυσι δήλωσε στους FT ότι η χρηματιστηριακή εταιρεία — το όνομα της οποίας στα λατινικά σημαίνει «κυριαρχώ» — όφειλε μεγάλο μέρος της επιτυχίας της σε «ανώτερα προϊόντα σε μια ανώτερη δομή που δημιούργησα εγώ». Η American Ventures έχει από τότε γίνει ένα από τα βασικά επενδυτικά εργαλεία των αδελφών Τραμπ, καθώς οι δύο έχουν επεκτείνει επιθετικά τις επιχειρηματικές τους αυτοκρατορίες — εστιάζοντας στα κρυπτονομίσματα πέρυσι, όταν οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ήταν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, πριν στραφούν στην τεχνητή νοημοσύνη και την Άμυνα — κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του πατέρα τους ως προέδρου των ΗΠΑ.

«Ο Έρικ Τραμπ και ο Ντον Τζούνιορ είναι βασικοί επενδυτές στις περισσότερες συναλλαγές της [American Ventures]. Στη συνέχεια, πολλοί Ρεπουμπλικανοί που συνδέονται μαζί τους επένδυσαν περίπου μισό εκατομμύριο δολάρια», δήλωσε ένας επενδυτής που συνεργάστηκε στενά με την χρηματιστηριακή εταιρεία σε μία από τις πρόσφατες συμφωνίες συγχώνευσης της. Η American Ventures ήταν ένας από τους πολλούς σημαντικούς επενδυτές σε μια συμφωνία ύψους 1,5 δισ. δολαρίων, που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο, μεταξύ της εισηγμένης στο Nasdaq και του ομίλου «αυτονομικής αμυντικής ρομποτικής με τεχνητή νοημοσύνη» XTend.

«Παθητικοί επενδυτές»

Εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δήλωσε ότι είναι «παθητικός επενδυτής στην American Ventures και δεν έχει καμία λειτουργική εμπλοκή στην εταιρεία. Δεν επικοινωνεί με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση εκ μέρους οποιασδήποτε εταιρείας στην οποία επενδύει ή παρέχει συμβουλές».

Επιπρόσθετα, ένας εκπρόσωπος του Έρικ Τραμπ είπε, στο ίδιο πνεύμα, ότι «είναι παθητικός επενδυτής στην American Ventures και δεν έχει καμία διαχείριση, εποπτεία ή ορατότητα στις καθημερινές λειτουργίες του οχήματος».

Η Dominari έχει οργανώσει αρκετές συμφωνίες μεταξύ των ιδιωτικών εταιρειών που έλαβαν επενδύσεις από την American Ventures και των δημόσιων εταιρειών, συχνά εισηγμένων στο Nasdaq.

Παράλληλα, οι συναλλαγές είναι δομημένες με τέτοιον τρόπο ώστε η δημόσια εταιρεία να χρησιμοποιείται ως εταιρεία-κενό, κλείνοντας τις κύριες επιχειρηματικές της δραστηριότητες αφού ολοκληρωθεί η συγχώνευση με την ιδιωτική ομάδα.

Οι συναλλαγές επιτρέπουν στις ιδιωτικές εταιρείες να εξασφαλίσουν μια περιζήτητη καταχώρηση στη Wall Street χωρίς τις υψηλές αμοιβές επενδυτικών τραπεζών και την εκτενή ρυθμιστική ανασκόπηση που απαιτείται συνήθως για μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO).

