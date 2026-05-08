Ζωντανή ανέσυραν μία πεντάχρονη στο Κολοράντο των ΗΠΑ, η οποία έζησε την απόλυτη φρίκη σε τροχαίο, όντας για περισσότερες από 24 ώρες εγκλωβισμένη σε αναποδογυρισμένο όχημα δίπλα στους νεκρούς γονείς της.

Η μικρή Κέισι Γκρίφιν υπέστη ελαφρά τραύματα, ενώ οι γονείς της, η 24χρονη Κλαρίζα Ταράνγκο και ο 25χρονος Ντεβάντε Γκρίφιν, σκοτώθηκαν όταν το όχημα ανετράπη. Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν το Σάββατο από την Αστυνομία της Πολιτείας του Κολοράντο, έπειτα από αναφορά διερχόμενου οδηγού για αναποδογυρισμένο φορτηγάκι κοντά σε αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, κάποιος είχε δει το όχημα ήδη από την Παρασκευή, ωστόσο δεν ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Οι αρχές ανέφεραν ότι στο τροχαίο δυστύχημα δεν ενεπλάκη άλλο όχημα και εκτιμούν πως σημειώθηκε γύρω στις 6:00 το πρωί της Παρασκευής, σε σημείο που δεν ήταν ορατό από τον δρόμο.

Τροχαίο στο Κολοράντο: Οι γονείς δεν φορούσαν ζώνες

Η μικρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αργότερα πήρε εξιτήριο, περνώντας στη φροντίδα του παππού της. Η αιτία του τροχαίου παραμένει άγνωστη, ωστόσο οι αρχές απέκλεισαν την υπερβολική ταχύτητα και την οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών ως πιθανούς παράγοντες. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή της κομητείας Λα Πλάτα, και οι δύο γονείς δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας όταν εντοπίστηκε το όχημα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής έκανε λόγο για «μία τραγωδία αλλά και ένα θαύμα» αναφερόμενη στη διάσωση της πεντάχρονης. Παράλληλα, η Αστυνομία του Κολοράντο επιβεβαίωσε ότι συνεχίζεται η έρευνα και ότι δεν αναμένεται να ασκηθούν κατηγορίες.

Στο μεταξύ, δημιουργήθηκαν διαδικτυακές καμπάνιες οικονομικής ενίσχυσης από τις οικογένειες των θυμάτων για την κάλυψη εξόδων κηδείας και ιατρικών δαπανών της μικρής. Το ζευγάρι αφήνει πίσω ακόμη μία κόρη, δύο ετών.

