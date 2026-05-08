Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει στενά ευθυγραμμισμένη με τα διεθνή πλαίσια και να διατηρήσει ισχυρή, συντονισμένη φωνή στα παγκόσμια ναυτιλιακά φόρουμ, ανέφερε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη.

Σε χαιρετισμό της στο 1ο Mare Forum Χίου, η Υφυπουργός τόνισε ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια ναυτιλιακή νομοθεσία συνεχίζει να εξελίσσεται, η Κύπρος θεωρεί απαραίτητη την εποικοδομητική συνεργασία ανάμεσα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τη βιομηχανία.

Όπως σημείωσε, η συνεργασία αυτή είναι αναγκαία ώστε να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στις διεθνείς ρυθμιστικές απαιτήσεις, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων.

Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι ο ρόλος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού παραμένει θεμελιώδης, ως το κύριο φόρουμ για την ανάπτυξη παγκόσμιων ναυτιλιακών κανόνων που διασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού και αποτελεσματική εφαρμογή διεθνώς.

Αναφερόμενη στην Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, η Μαρίνα Χατζημανώλη είπε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί η ελκυστικότητα του ναυτικού επαγγέλματος, να υποστηριχθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων και να διασφαλιστεί ότι οι ναυτιλιακές σταδιοδρομίες θα παραμείνουν κατάλληλες για το μέλλον.

Σύμφωνα με την ίδια, μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες, περιλαμβανομένης της Διακήρυξης της Λευκωσίας που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα, επιδιώκεται η προώθηση της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, με ταυτόχρονη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Η Κύπρος, ανέφερε η Υφυπουργός, έχει αποδείξει με συνέπεια την ικανότητά της να διαχειρίζεται περιόδους περιφερειακής και παγκόσμιας αβεβαιότητας, διατηρώντας ένα σταθερό, αξιόπιστο και φιλικό προς τις επιχειρήσεις ναυτιλιακό περιβάλλον.

Όπως σημείωσε, αυτή η ανθεκτικότητα ενισχύει τον ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστου ναυτιλιακού εταίρου και ως γέφυρας που συνδέει την Ευρώπη με την ευρύτερη περιοχή.

Η Μαρίνα Χατζημανώλη έκανε επίσης αναφορά στις σχέσεις Κύπρου – Χίου, επισημαίνοντας την κοινή ναυτική κληρονομιά, τον κοινό σεβασμό για τη θάλασσα και την κοινή δέσμευση για μετάδοση αυτών των αξιών στις μελλοντικές γενιές.