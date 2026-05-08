Ο Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, πρώην Πρύτανης του Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσκλήθηκε από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) να συμμετάσχει ως ομιλητής σε επιστημονική διημερίδα με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση: Κριτικές, προσεγγίσεις, προσδοκίες και πρακτικές».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 9 και 10 Μαΐου 2026 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αίθουσα ΜΑΝΧ), συγκεντρώνοντας ακαδημαϊκούς, ερευνητές και επαγγελματίες της εκπαίδευσης.

Στη διημερίδα συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Γαλλίας συμβάλλοντας σε έναν γόνιμο διάλογο γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τον αντίκτυπό της στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Οι εισηγήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως οι κίνδυνοι από την εκμετάλλευσή της ή/και τη στρατιωτικοποίηση της, οι δυνατότητες αξιοποίησής της στη διδασκαλία και την έρευνα, οι ηθικές προεκτάσεις της χρήσης της, καθώς και οι προκλήσεις που προκύπτουν για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Η συμμετοχή του καθηγητή Κώστα Γουλιάμου εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς επιστημονικής του δραστηριότητας και της πολιτισμικής του συμβολής στον διάλογο για την τεχνητή Νοημοσύνη. Η κριτική του προσέγγιση και η διαλεκτικού υλισμού ανάλυσή του με θέμα την “Τεχνητή Νοημοσύνη και Αλγοριθμική Εκπαίδευση στην εποχή της Ψηφιακης Συσσώρευσης” αναμένεται να εμπλουτίσει τις συζητήσεις με ιδέες και προβληματισμούς.

Πρόγραμμα Διημερίδας