Την περαιτέρω ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας τους σε ζητήματα που αφορούν τον τομέα των υδρογονανθράκων επιβεβαίωσαν ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, με τη συμμετοχή του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανού, και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου, Κυριάκου Ιορδάνου.

Από πλευράς ΣΕΛΚ συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Οδυσσέας Χριστοδούλου, ο Αντιπρόεδρος Ανδρέας Ανδρέου, ο Γενικός Διευθυντής Ανδρέας Παπαδάτος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας του ΣΕΛΚ, Νικόλας Ηλιάδης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό και παραγωγικό κλίμα, στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών για ζητήματα στρατηγικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία και τον ενεργειακό τομέα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διενέργεια ελέγχων στις εταιρείες εξόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον έλεγχο των δηλώσεων ανάκτησης κόστους, γνωστών ως cost recovery statements, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών εποπτείας, διαφάνειας και λογοδοσίας στον ενεργειακό τομέα.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, Οδυσσέας Χριστοδούλου, ανέφερε ότι η αποτελεσματική εποπτεία και η εφαρμογή ισχυρών ελεγκτικών διαδικασιών στον τομέα των υδρογονανθράκων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας του κράτους.

Όπως σημείωσε, ο ΣΕΛΚ, ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας, παραμένει προσηλωμένος στην παροχή τεχνογνωσίας και στην ουσιαστική στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη χρηστή διακυβέρνηση και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους για συνέχιση του θεσμικού διαλόγου και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους.

Στόχος, όπως αναφέρθηκε, είναι η διασφάλιση υψηλών προτύπων διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στον ενεργειακό τομέα της χώρας.