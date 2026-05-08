Η στρατηγική πρωτοβουλία Minds in Cyprus αποτελεί ανοικτή πρόσκληση επανασύνδεσης των Κυπρίων του εξωτερικού με τις δυνατότητες και τις προοπτικές της Κύπρου, ανέφερε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική.

Μιλώντας στη δεύτερη ημέρα του Cyprus Diaspora Forum, στη Λεμεσό, η κ. Πική παρουσίασε την πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διασύνδεσης της Κύπρου με το ανθρώπινο δυναμικό της διασποράς.

Όπως σημείωσε, το Minds in Cyprus, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Λονδίνο, τον Μάιο του 2025, αποτελεί συντονισμένη προσπάθεια της Κυβέρνησης, του Invest Cyprus και του ΚΕΒΕ για τη δημιουργία ουσιαστικών γεφυρών επανασύνδεσης με Κύπριους επαγγελματίες και επιστήμονες του εξωτερικού.

Η εμπειρία, οι γνώσεις και τα διεθνή δίκτυα των Κυπρίων της διασποράς συνιστούν, όπως ανέφερε, σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή της εικόνα και τον ρόλο της ως επενδυτικού και επαγγελματικού προορισμού.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε στην αυξημένη ανταπόκριση που καταγράφει ήδη η πρωτοβουλία, με εκατοντάδες εγγραφές στην πλατφόρμα και σημαντικό αριθμό διαθέσιμων εξειδικευμένων θέσεων εργασίας στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, από την έναρξη της πρωτοβουλίας, περισσότεροι από 600 επαγγελματίες από όλο τον κόσμο έχουν εγγραφεί, ενώ έχουν αναρτηθεί περισσότερες από 250 εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Πάνω από 250 είναι επίσης οι ερωτήσεις, προτάσεις και υποδείξεις που έχουν υποβληθεί από μέλη της διασποράς.

Οι προτάσεις αυτές, σύμφωνα με την κ. Πική, είναι συγκεκριμένες, τεχνικές και συχνά απαιτητικές. Αφορούν, μεταξύ άλλων, φορολογικά και άλλα κίνητρα, επαγγελματικές άδειες και διαδικασίες, επιλογές εκπαίδευσης, ευκαιρίες απασχόλησης για συνεργάτες, καθώς και διοικητικές διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στα φορολογικά κίνητρα που τέθηκαν πρόσφατα σε ισχύ και εφαρμόζονται για όσους επαναπατρίστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025, καθώς και στη λειτουργία του Minds in Cyprus Information Hub.

Το Information Hub παρέχει πρακτική πληροφόρηση και καθοδήγηση για θέματα εργασίας, εκπαίδευσης, ΓεΣΥ, κοινωνικών ασφαλίσεων και επαγγελματικής δραστηριοποίησης στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες παρουσιάσεις τον Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Οκτώβριο και Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με δίκτυα διασποράς και με τη συμμετοχή κυπριακών εταιρειών. Στόχος είναι η δημιουργία ευκαιριών διασύνδεσης και απασχόλησης.

Η κ. Πική αναφέρθηκε παράλληλα στα θετικά οικονομικά δεδομένα της Κύπρου και στην προσπάθεια αναδιαμόρφωσης της διεθνούς εικόνας της χώρας μέσα από μια πιο εξωστρεφή προσέγγιση.

Υπενθύμισε, μεταξύ άλλων, τις επισκέψεις ξένων ηγετών, όπως του Προέδρου της Γαλλίας, του Πρωθυπουργού της Ινδίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναλάβει στοχευμένες εκστρατείες ενημέρωσης στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Σύμφωνα με την ίδια, οι εκστρατείες αυτές επικεντρώνονται στην προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού και στην ενίσχυση των δεσμών με διεθνή επιχειρηματικά, τεχνολογικά και καινοτόμα οικοσυστήματα. Πρόσθεσε ότι η εξωστρέφεια αυτή θα συνεχιστεί με επερχόμενη προεδρική επίσκεψη στην Ινδία.

Η Κύπρος, υπογράμμισε η Υφυπουργός, απομακρύνεται από κατακερματισμένες αφηγήσεις και ξεπερασμένες αντιλήψεις, προβάλλοντας πλέον μια συνεκτική, σύγχρονη και αξιόπιστη εικόνα.

Όπως ανέφερε, η νέα εικόνα της χώρας αναδεικνύει τη σταθερότητα, την προοπτική και τον ρόλο της Κύπρου ως ευρωπαϊκού κόμβου, αξιόπιστου εταίρου και χώρου όπου ο τρόπος ζωής και το ταλέντο συναντώνται.

Καταλήγοντας, η Ειρήνη Πική τόνισε ότι το Minds in Cyprus δεν αποτελεί μόνο μια πρωτοβουλία επαναπατρισμού, αλλά μια ανοικτή πρόσκληση επανασύνδεσης των Κυπρίων του εξωτερικού με τη σύγχρονη Κύπρο, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της.

ΚΥΠΕ