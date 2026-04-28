Τον ρόλο της Κύπρου ως σταθερού και ασφαλούς επιχειρηματικού προορισμού ανέδειξε ο Invest Cyprus σε εκδήλωση στρογγυλής τραπέζης στο Λονδίνο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2026, σε συνεργασία με τους FT Locations και fDi Intelligence.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Capital, Returns & FDI: Identifying Investment Opportunities in Europe’s Growth Markets», συγκέντρωσε επενδυτές, επιχειρηματικούς ηγέτες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις κατευθύνσεις του διεθνούς κεφαλαίου και στους λόγους για τους οποίους η Ανατολική Μεσόγειος προσελκύει αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον, μέσα σε περιβάλλον γεωπολιτικών ανακατατάξεων και ψηφιακής μετάβασης.

Η συμμετοχή του Invest Cyprus εντάσσεται σε σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους FT Locations και fDi Intelligence, μετά από προηγούμενες διοργανώσεις στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος του Invest Cyprus, Ευγένιος Ευγενίου, δήλωσε ότι η συζήτηση με τους επενδυτές ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και ανέδειξε τον ρόλο της Κύπρου ως σταθερού και ασφαλούς εφαλτηρίου για επιχειρηματική δραστηριοποίηση στην ΕΕ και τη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος αποτελεί επίσης επιλογή επιχειρησιακής συνέχειας εν μέσω της περιφερειακής αναταραχής.

Ο Invest Cyprus είναι ο επίσημος οργανισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση επενδύσεων και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Αποστολή του είναι η προσέλκυση ποιοτικών ξένων επενδύσεων, η υποστήριξη διεθνών επιχειρήσεων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο και η προβολή της χώρας ως ανταγωνιστικού επιχειρηματικού προορισμού.