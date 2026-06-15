Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη βίντεο που δείχνει άλογο άμαξας να καταρρέει και να ξεψυχά στη μέση της διαδρομής στο Σέντραλ Παρκ, ενώ σοκαρισμένοι τουρίστες προσπαθούν να το βοηθήσουν και ο οδηγός παρακολουθεί αδιάφορος μιλώντας στο κινητό του.

Πίσω όμως από την ρομαντική εικόνα, κρύβεται μία κερδοφόρα επιχείρηση, που εκμεταλεύεται τα άλογα όλο τον χρόνο, συχνά με τραγικές συνέπειες.

Τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο που έχει προκαλέσει θλίψη και οργή: ένα άλογο άμαξας έχει καταρρεύσει στην μέση της διαδρομής και αφήνει την τελευταία του πνοή ενώ γύρω του σοκαρισμένοι τουρίστες και περαστικοί προσπαθούν να το βοηθήσουν.

Ο οδηγός παρακολουθεί αποστασιοποιημένος και ασυγκίνητος, παίρνοντας κάποιον τηλέφωνο από το κινητό του.

It is no secret I do not support our Mayor.



But I will GLADLY work with Zohran Mamdani on finally banning horse carriage riding in NYC.



This is something all us New Yorkers can unite behind.



It's time to end animal cruelty in our city. pic.twitter.com/ZR6iStI1Cw June 10, 2026

Το άλογο ήταν 16 ετών και ονομαζόταν Ντενίς και δούλευε για μία από τις 68 αδειοδοτημένες άμαξες αλόγων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Central ParK

Ο κόσμος ακούγεται εξοργισμένος στο βίντεο να λέει «είναι κακοποιητές» και «δεν τον ενδιαφέρει, απλώς έχει μία εταιρία».

Σε ένδειξη πένθους για τον ξαφνικό θάνατο της Ντενίζ, οι στάβλοι αλόγων με άμαξες έκλεισαν την Τετάρτη.

Αντιδράσεις και αίτημα για κατάργηση των αμαξών

Μετά τον θάνατο του αλόγου, η Central Park Conservancy (Υπηρεσία Προστασίας του Σέντραλ Παρκ) – μία ιδιωτική ΜΚΟ υπεύθυνη για την λειτουργία και αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργίας του πάρκου – ζήτησε για άλλη μία φορά να τερματιστεί αυτή η πρακτική.

Επίσης, μπροστά στο δημαρχείο της Νέας Υόρκης συγκεντρώθηκαν δεκάδες ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων, με την υποστήριξη 5 μελών του ΔΣ, για να ζητήσουν την ψήφιση νόμου που θα απαγορεύει αυτή την πρακτική.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δήλωσε ότι υποστηρίζει την απομάκρυνση των αλόγων από το Σέντραλ Παρκ.

«Πολλοί Νεοϋορκέζοι ενοχλήθηκαν από αυτό που είδαν χθες, και είμαι ένας από αυτούς», δήλωσε ο Μαμντάνι την Τετάρτη. «Νομίζω ότι στο Σέντραλ Παρκ, αυτό που έχουμε δει είναι μεγάλη ανησυχία για την ευημερία αυτών των αλόγων, και θέλω να βρω έναν τρόπο να φτάσουμε στο τέλος αυτού του μονοπατιού» είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιοκτήτης: Το άλογο ήταν μια χαρά

Μετά το βίντεο που έγινε viral, o ιδιοκτήτης και φροντιστής του αλόγου, , Νουρετίν Κιρμπίγικ, εξέδωσε μια δήλωση, μέσω του σωματείου του, σχετικά με τον θάνατο thw Ντενίζ.

«Νιώθω πραγματικά σαν να έχασα κάποιον στην οικογένεια», είπε. «Ήταν ένα όμορφο άλογο. Το καλύτερο. Πολύ φιλικό με τα παιδιά. Όλοι τον αγαπούσαν και ήθελαν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του».

Tonight, a carriage horse collapsed and died in Central Park. We do not yet know this horse’s name, age, history, or what caused their death — but we do know this: no horse should spend their life pulling a carriage through the streets of Manhattan.



We have seen this before.… pic.twitter.com/CjWShR8x3z — Voters For Animal Rights (@theanimalvoters) June 10, 2026

Σύμφωνα με το σωματείο, ο Κιρμπίγικ είπε ότι δεν υπήρχαν σημάδια ότι η Ντενίζ ήταν άρρωστη και έτρωγε και έπινε κανονικά.

Μαλιστα, το άλογο είχε εξεταστεί από τον κτηνίατρο της Μονάδας Έφιππων Αστυνομικών της Νέας Υόρκης τον Μάρτιο και διαπιστώθηκε ότι είναι σε καλή φυσική κατάσταση, ανέφερε το σωματείο.

Η αιτία θανάτου θα διαπιστωθεί από την νεκροψία που θα διεξαχθεί το Κολέγιο Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Κορνέλ για να διαπιστωθεί

«Είμαι σε σοκ», είπε ο Κιρμπίγικ.

iefimerida.gr