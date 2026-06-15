Μαθήματα πολιτισμού έδωσαν για ακόμη μια φορά οι Ιάπωνες φίλαθλοι στο Μουντιάλ, αφού μετά τον αγώνα της εθνικής τους με την Ολλανδία πήραν σακούλες στα χέρια και καθάρισαν το γήπεδο.

Οι φίλαθλοι «της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου» αφού είδαν τον μέσο της Κρίσταλ Πάλας, Νταίσι Καμάντα, να σκοράρει στο 89ο λεπτό και να χαρίζει το βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα τους, πήραν σακούλες στα χέρια και… σκούπισαν το γήπεδο.

🚨🚮 The Japanese fans cleaning up the stadium after playing the Netherlands. Respect. 👏 pic.twitter.com/F2XOPPKNZD June 14, 2026

Όπως εξήγησε μια από τις φιλάθλους της Ιαπωνίας όλα έχουν να κάνουν με τον σεβασμό.

«Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαδούς, το γήπεδο» είπε στο βίντεο της FIFA στο Instagram.

«Είναι τιμή μας να είμαστε εδώ οπότε δεν θέλουμε να τα κάνουμε χάλια και μετά να τα παρατήσουμε έτσι. Γι’ αυτό το κάνουμε» κατέληξε η οπαδός της Ιαπωνίας.

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protothema.gr