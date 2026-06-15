Ένα ακόμη μεγάλο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή πορεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανοίγει στη Λεμεσό, με το Πανεπιστήμιο να προχωρεί στον σχεδιασμό του Β’ Πόλου Ανάπτυξης, ενός έργου στρατηγικής σημασίας, που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της πόλης ως του σημαντικότερου πανεπιστημιακού και ερευνητικού κέντρου της χώρας.

Ενώ τα πρώτα 150 δωμάτια των νέων φοιτητικών εστιών στα Βερεγγάρια ετοιμάζονται να υποδεχθούν φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 2026, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σχεδιάζει ήδη το επόμενο μεγάλο του βήμα. Ένα έργο που φιλοδοξεί να αλλάξει οριστικά την εικόνα της Λεμεσού και να εδραιώσει την πόλη ως τη μεγαλύτερη και πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη πανεπιστημιούπολη της Κύπρου.

Ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ Παναγιώτης Ζαφείρης, ανοίγει τα χαρτιά του στο philenews και αποκαλύπτει για πρώτη φορά το εύρος του σχεδιασμού για τον Β’ Πόλο Ανάπτυξης, ο οποίος θα αναπτυχθεί στο χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού και της Α’ Τεχνικής Σχολής και φιλοδοξεί να αλλάξει οριστικά τον ακαδημαϊκό χάρτη της Λεμεσού.

Πρόκειται για μια ανάπτυξη προϋπολογισμού περίπου 104 εκατ. ευρώ, η οποία έρχεται να συμπληρώσει το ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο του Πανεπιστημίου και να δώσει νέα ώθηση τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης.

Η ανάπτυξη αυτή έρχεται να προστεθεί στα έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη από το ΤΕΠΑΚ, επιβεβαιώνοντας ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο της πόλης εξελίσσεται σήμερα σε έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες της χώρας.

«Τα τελευταία χρόνια στο ΤΕΠΑΚ προχωρούμε μεθοδικά, στοχευμένα και με γρήγορους ρυθμούς στους σχεδιασμούς που απαιτούνται για την ανάπτυξη των χώρων που παραχωρήθηκαν από το κράτος για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου», αναφέρει ο Πρύτανης.

Ο Β’ Πόλος χωροθετείται στο τεμάχιο του παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού και στην Α’ Τεχνική Σχολή, τα οποία παραχωρήθηκαν επίσημα στο Πανεπιστήμιο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2024.

Η πολιτική βούληση για προώθηση του έργου επιβεβαιώθηκε και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την πανεπαρχιακή συνάντηση στη Λεμεσό τον Μάιο του 2025, όταν είχε αναφέρει ότι οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί και το έργο θεωρείται ώριμο για υλοποίηση.

Από διάσπαρτα κτήρια σε μια σύγχρονη πανεπιστημιούπολη

Το philenews εξασφάλισε το κτηριακό σχεδιάγραμμα της ανάπτυξης, η οποία συνιστά μία από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιακές επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Με συνολική έκταση περίπου 57.500 τετραγωνικών μέτρων κτισμένων χώρων, το έργο φιλοδοξεί να δώσει οριστική λύση στις στεγαστικές ανάγκες του πανεπιστημίου, ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητές του σε εκπαίδευση, έρευνα και φοιτητική ζωή.

Συγκεκριμένα, το αναπτυξιακό πλάνο περιλαμβάνει:

• Μεταστέγαση της Σχολής Επιστημών Υγείας σε ένα νέο σύγχρονο κτήριο, το οποίο περιλαμβάνει το Τμήμα Νοσηλευτικής, καθώς και το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης (Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία και μελλοντικά, Φυσιοθεραπεία).

• Δημιουργία νέου κτηρίου για τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας.

• Κέντρο Γλωσσών και Κέντρο Μάθησης με αμφιθέατρο.

• Νέα πανεπιστημιακή σχολή για μελλοντική αξιοποίηση.

• Φοιτητική εστία 120 κλινών, η οποία θα μπορεί να φιλοξενεί όχι μόνο φοιτητές αλλά και ακαδημαϊκούς από το εξωτερικό.

• Χώρους αναψυχής και εμπορικές χρήσεις.

• Βρεφονηπιακό σταθμό (Creche).

• Κέντρο συντήρησης και αποθήκευσης εξοπλισμού.

Παράλληλα, τα διατηρητέα κτήρια της Α’ Τεχνικής Σχολής θα διατηρηθούν και θα αξιοποιηθούν ως χώροι διδασκαλίας, αναγνωστήρια, αίθουσες φοιτητικών ομίλων, γραφεία προσωπικού, χώροι άθλησης, συνεργατικοί χώροι και μικρό θέατρο.

Όπως μας επισημάνθηκε από τον Πρύτανη, τα έργα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, καθώς η Τεχνική Σχολή θα περιέλθει στην κατοχή του ΤΕΠΑΚ τον Σεπτέμβριο του 2027, οπότε και οι μαθητές της θα έχουν ήδη μετακινηθεί στις νέες τους εγκαταστάσεις.

Τέλος στα ενοίκια εκατομμυρίων

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η διοίκηση του Πανεπιστημίου στη σταδιακή απεξάρτηση από τα δεκάδες ενοικιαζόμενα κτήρια που χρησιμοποιούνται σήμερα στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Πρύτανης, το ΤΕΠΑΚ ενοικιάζει σήμερα περίπου 25 έως 30 κτήρια, τα οποία ουδέποτε σχεδιάστηκαν για ακαδημαϊκή χρήση, με το ετήσιο κόστος να προσεγγίζει τα τρία εκατομμύρια ευρώ.

Η μεταφορά σχολών και υπηρεσιών σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αναμένεται να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους, οι οποίοι θα μπορούν να διοχετευθούν σε τομείς όπως η φοιτητική μέριμνα, η έρευνα και η ακαδημαϊκή ανάπτυξη.

Πρότυπο Κέντρο Υγείας με τον ΟΚΥπΥ

Ένα από τα σημαντικότερα έργα που δρομολογούνται στον χώρο πίσω από το παλιό νοσοκομείο είναι η δημιουργία νέου πρότυπου Κέντρου Υγείας σε συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ.

Ήδη έχει ετοιμαστεί σχετική συμφωνία και έχει συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας, με στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονου κέντρου που θα εξυπηρετεί τις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών της Λεμεσού και ταυτόχρονα θα λειτουργεί ως κόμβος εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας για τη Σχολή Επιστημών Υγείας.

Ήδη έχει ετοιμαστεί σχετική συμφωνία και έχει συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας, με στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονου κέντρου που θα εξυπηρετεί τις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών της Λεμεσού και, ταυτόχρονα, θα λειτουργεί ως κόμβος εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας για τη Σχολή Επιστημών Υγείας.

Έρχεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Το επόμενο καθοριστικό βήμα αφορά τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το χωροταξικό σχέδιο του Β’ Πόλου Ανάπτυξης.

Το ΤΕΠΑΚ έχει ήδη αναθέσει στο ΕΤΕΚ τη διαδικασία και, σύμφωνα με τον Πρύτανη, ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί εντός των επόμενων εβδομάδων.

Στόχος είναι μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής της πρότασης που θα καθορίσει τη μορφή της μελλοντικής πανεπιστημιούπολης.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται καθοριστική, καθώς συνδέεται άμεσα με τον συνολικό σχεδιασμό των υποδομών του Πανεπιστημίου και με τις διαδικασίες εξασφάλισης χρηματοδότησης μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η Λεμεσός εξελίσσεται σε ισχυρή πανεπιστημιούπολη

Η ανάπτυξη του Β’ Πόλου έρχεται να προστεθεί στα έργα που ήδη υλοποιούνται στον Γ’ Πόλο στα Βερεγγάρια, όπου κατασκευάζονται οι πρώτες ιδιόκτητες φοιτητικές εστίες του ΤΕΠΑΚ, συνολικής δυναμικότητας 500 δωματίων.

Τα πρώτα 150 δωμάτια θα παραδοθούν τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί το 2027.

Με την υλοποίηση των δύο μεγάλων αναπτύξεων, το ΤΕΠΑΚ εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Η Λεμεσός αποκτά σταδιακά τα χαρακτηριστικά μιας ολοκληρωμένης πανεπιστημιούπολης ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με σύγχρονες ακαδημαϊκές υποδομές, φοιτητική στέγη, ερευνητικά κέντρα και χώρους κοινωνικής ζωής.

Πρόκειται για επενδύσεις που δεν αφορούν μόνο το Πανεπιστήμιο, αλλά ολόκληρη την πόλη, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα, την καινοτομία, την έρευνα και τον διεθνή χαρακτήρα της Λεμεσού, η οποία εδραιώνεται πλέον ως ένας από τους σημαντικότερους πανεπιστημιακούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου.

Ωστόσο, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ δεν κρύβει τον προβληματισμό και τη δυσαρέσκειά του για ενέργειες που, όπως υποστηρίζει, επιχειρούν να ανατρέψουν τον σχεδιασμό που έχει ήδη εγκριθεί από την Πολιτεία.

Όπως αναφέρει, την ώρα που το Πανεπιστήμιο προχωρεί με ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των δημόσιων δεσμεύσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον Β’ Πόλο Ανάπτυξης, καταγράφονται παρεμβάσεις από εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι –όπως υποστηρίζει– χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το ΤΕΠΑΚ, απευθύνονται σε θεσμικούς φορείς επιδιώκοντας την ανατροπή ήδη ειλημμένων αποφάσεων.