Το καλοκαίρι χαρακτηρίζεται από μια διπλή ιδιότητα: Είναι υπέροχο και ταυτόχρονα αποπνικτικό, ειδικά όταν ο υδράργυρος «χτυπάει κόκκινο» και τα ρούχα μοιάζουν να «κολλάνε» πάνω στο σώμα. Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι η αίσθηση ορισμένων ρούχων είναι πιο δυσάρεστη με τη ζέστη σε σχέση με άλλα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η επιστήμη επιβεβαιώνει πως η επιλογή υφάσματος παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς το σώμα διαχειρίζεται τη ζέστη. Όπως εξηγεί σε άρθρο της στο The Conversation η Nisa Salim, ανώτερη λέκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Υλικών στο Πανεπιστήμιο Swinburne της Αυστραλίας, ορισμένα υλικά βοηθούν το σώμα να παραμένει δροσερό, ενώ άλλα το κάνουν να ιδρώνει ακόμη περισσότερο.

Φυσικά υφάσματα: Ο ιδρώτας γίνεται σύμμαχος

Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, το σώμα ιδρώνει για να δροσιστεί. Kαθώς ο ιδρώτας εξατμίζεται, απομακρύνει θερμότητα από το σώμα. Επομένως, το καλύτερο που μπορούν να κάνουν τα ρούχα είναι να επιτρέπουν αυτή την εξάτμιση. Τα φυσικά υφάσματα το καταφέρνουν.

Σύμφωνα με την δρ. Salim, φυτικής προέλευσης υφάσματα όπως βαμβάκι και λινό περιέχουν κυτταρίνη, ένα υλικό πλούσιο σε υδροξύλια, μόρια που αγαπούν το νερό. Αυτό τα κάνει υδρόφιλα, δηλαδή απορροφούν την υγρασία και τη διασπείρουν σε μεγαλύτερη επιφάνεια, διευκολύνοντας την εξάτμιση. Το αποτέλεσμα; Ρούχα που «αναπνέουν», δεν κολλάνε στο σώμα και βοηθούν να νιώθετε πιο άνετα, ακόμα και σε συνθήκες καύσωνα.

Φυσικά, έχουν και μειονεκτήματα. Τσαλακώνουν εύκολα και, σε πολύ υγρές συνθήκες, βαραίνουν ή μουσκεύουν. Αν, όμως, προτεραιότητά σας είναι η δροσιά, τότε είναι μια επιλογή που πραγματικά αξίζει.

Ζωικά υφάσματα: Μαλλί και μετάξι με εξειδικευμένες ιδιότητες

Το μαλλί και το μετάξι είναι ζωικής προέλευσης υφάσματα με ξεχωριστές φυσικές ιδιότητες, που μπορούν να προσφέρουν άνεση και σε υψηλές θερμοκρασίες. Το μαλλί, σύμφωνα με την δρ. Salim, έχει εξελιχθεί βιολογικά, ώστε να είναι ευχάριστο στη χρήση. Οι ίνες του είναι υδρόφιλες στο εσωτερικό και υδρόφοβες εξωτερικά, δηλαδή απορροφούν την υγρασία από το δέρμα και ταυτόχρονα απωθούν το νερό από την εξωτερική τους επιφάνεια. Αυτό το καθιστά αποτελεσματικό στην απομάκρυνση του ιδρώτα, κρατώντας το σώμα πιο στεγνό και δροσερό.

Το μετάξι, από την άλλη, είναι ιδιαίτερα αποδοτικό στη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Διατηρεί το σώμα δροσερό όταν κάνει ζέστη και ζεστό στο κρύο, προσφέροντας έτσι μια φυσική προσαρμοστικότητα στις εναλλαγές του καιρού. Παρ’ όλο που η χρήση του δεν είναι συνηθισμένη τους καλοκαιρινούς μήνες, αποτελεί μια φυσική ίνα με ξεχωριστά πλεονεκτήματα.

Συνθετικά: Ελαφριά, αλλά λιγότερο φιλικά για το δέρμα

Τα συνθετικά υφάσματα, όπως ο πολυεστέρας, το νάιλον και το ακρυλικό, είναι φτιαγμένα από πετροχημικά και χαρακτηρίζονται από την ελαφριά τους υφή και την αντοχή στις φθορές. Ωστόσο, οι ίνες αυτές είναι υδροφοβικές, δηλαδή «δεν αγαπούν το νερό», επομένως δεν απορροφούν ή διαχέουν τον ιδρώτα όπως τα φυσικά υφάσματα. Αυτό σημαίνει ότι η υγρασία «παγιδεύεται» στο ύφασμα και μένει στο δέρμα, μειώνοντας την άνεση και τη δυνατότητα του σώματος να δροσιστεί φυσικά, μέσω της εξάτμισης του ιδρώτα.

Επιπλέον, τα συνθετικά υφάσματα δεν «αναπνέουν» όσο τα φυσικά. Ειδικά σε ζεστές και υγρές συνθήκες, αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και μια αίσθηση υπερθέρμανσης του σώματος. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα συνθετικά αθλητικά υφάσματα, που είναι σχεδιασμένα για να απομακρύνουν τον ιδρώτα από το δέρμα, προσφέροντας καλύτερη «αναπνοή» και μεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Ημι-συνθετικά και άλλοι παράγοντες

Υφάσματα όπως η βισκόζη και το tencel, που παράγονται από φυσικές πηγές, όπως το ξύλο και τα γεωργικά προϊόντα, «αναπνέουν» καλύτερα σε σχέση με τα καθαρά συνθετικά, προσφέροντας έτσι μια ενδιάμεση επιλογή για όσους αναζητούν κάτι ελαφρύ και άνετο, χωρίς να είναι απολύτως φυσικό.

Η επιλογή του χρώματος και της ύφανσης παίζει επίσης ρόλο στο πώς αλληλεπιδρούν τα ρούχα με τη ζέστη και το δέρμα. Τα ανοιχτόχρωμα ρούχα αντανακλούν το φως του ήλιου, βοηθώντας το σώμα να παραμείνει πιο δροσερό, ενώ τα σκούρα χρώματα απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του σώματος. Όσο για την ύφανση, όσο πιο αραιά τα νήματα, τόσο περισσότερος αέρας περνάει και το ύφασμα αναπνέει καλύτερα. Κάντε ένα τεστ: Σηκώστε το ύφασμα στο φως και παρατηρήστε αν περνά αρκετό φως μέσα απ’ αυτό. Αν ναι, τότε πιθανότατα το ύφασμα «αναπνέει» αρκετά.

Τι ισχύει με την επεξεργασία των υφασμάτων;

Μια ακόμα σημαντική παράμετρος, που επηρεάζει τη δροσιά των ρούχων, είναι η επεξεργασία τους. Τα μαλακτικά ρούχων, που βοηθούν τα υφάσματα να γίνουν πιο μαλακά και ευχάριστα στην αίσθηση, δεν επηρεάζουν το πόσο «αναπνέουν», καθώς δρουν μόνο στην επιφάνεια, χωρίς να τροποποιούν τη δομή του υφάσματος.

Τέλος, η αντοχή στο τσαλάκωμα είναι η ιδιότητα του υφάσματος να παραμένει λείο και γυαλισμένο ακόμη και μετά το πλύσιμο. Τα συνθετικά υφάσματα είναι εγγενώς πιο ανθεκτικά στις ζάρες. Αντιθέτως, οι φυσικές ίνες είναι πιο επιρρεπείς και μπορούν να υποβληθούν σε χημική επεξεργασία κατά την κατασκευή τους στην επιφάνεια του υφάσματος, για να γίνουν πιο ανθεκτικές. Τέτοιες επεξεργασίες μπορεί να φράξουν τους μικροπόρους του υφάσματος, περιορίζοντας τη ροή του αέρα. Συνεπώς, αν η δροσιά αποτελεί προτεραιότητα, προσέξτε τις επεξεργασίες που επιλέγετε, ώστε να μην εμποδίζουν το ύφασμα να «αναπνέει».

ygeiamou.gr