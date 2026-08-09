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Στις 5/8/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων που εργάζονται στο Ανταλλακτήριο Δεμάτων του Ταχυδρομείου στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, προχώρησαν σε φυσικό έλεγχο πακέτου με προέλευση τις Η.Π.Α., το οποίο είχε επιλεγεί από το Τελωνειακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνου και είχε δηλωθεί να περιέχει 3 συσκευασίες παιδικά παιχνίδια (καρτών γνωστής επωνυμίας κινουμένων σχεδίων) και με συνολικό βάρος 4,2 κιλά.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο πακέτο ενώπιον και Ταχυδρομικού Λειτουργού εντοπίστηκαν οι 3 συσκευασίες, οι οποίες όμως αντί του δηλωθέντος περιεχομένου των παιδικών καρτών βρέθηκαν να περιέχουν συνολικά 48 συσκευές ατμίσματος (Vapes) διαφόρων γεύσεων (16 συσκευές σε κάθε μία συσκευασία), οι οποίες είχαν δηλωμένο περιεχόμενο Τετραϋδροκανναβινόλη (THC) σε περιεκτικότητα 89% – 1.517,65mg ανά συσκευασία και Κανναβιδιόλη (CBD) σε περιεκτικότητα 7,49% – 3,21mg ανά συσκευασία, έχοντας έτσι συνολικό ποσοστό δραστικών κανναβινοειδών (TAC – Total Active Cannabinoids) στο 96,49% .

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, μέλη της οποίας μετέβηκαν στο σημείο ελέγχου. Το πακέτο με το περιεχόμενο του κατασχέθηκε από το Τμήμα Τελωνείων και παραδόθηκε στα μέλη της ΥΚΑΝ, τα οποία κατόπιν έκδοσης σχετικού εντάλματος προχώρησαν την Παρασκευή το πρωί στη σύλληψη προσώπου στην επαρχία Λευκωσίας που φέρεται να είναι ο παραλήπτης του δέματος. Η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από την ΥΚΑΝ – Κλιμάκιο Λευκωσίας.