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Έξι απαντήσεις για τους 21 διορισμούς σε Διοικητικά Συμβούλια Ημικρατικών Οργανισμών που έγιναν εκτός του καταλόγου του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ζητά από την Κυβέρνηση το Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ.

Σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Σταματήστε τον λαϊκισμό της εξέδρας και απαντήστε θεσμικά όπως αρμόζει σε μια Κυβέρνηση», ο ΔΗΣΥ κατηγορεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας στην κριτική για τους πρόσφατους διορισμούς.

Το κόμμα παραπέμπει στην απόφαση της 28ης Ιουνίου 2023 για τη σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία, όταν το Υπουργικό Συμβούλιο δεν επιλέγει για διορισμό πρόσωπα από τον σχετικό κατάλογο, η απόφασή του πρέπει να είναι «πλήρως αιτιολογημένη».

Κατά τον ΔΗΣΥ, η Κυβέρνηση παραβίασε αυτή τη δέσμευση, καθώς δεν δημοσιοποίησε αιτιολογία για τους 21 από τους συνολικά 95 διορισμούς που δεν περιλαμβάνονταν στις εισηγήσεις του Γνωμοδοτικού.

Το κόμμα αναφέρει ότι το ζήτημα είναι θεσμικό και δεν σχετίζεται με τις θέσεις άλλων κομμάτων, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν ζήτησε κομματικούς διορισμούς.

Οι έξι απαντήσεις που ζητά ο ΔΗΣΥ

Ο ΔΗΣΥ καλεί την Κυβέρνηση να απαντήσει στα ακόλουθα:

Ποια είναι η πλήρης αιτιολογία για κάθε έναν από τους 21 διορισμούς εκτός καταλόγου. Με ποια διαδικασία εντοπίστηκαν και επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα και κατά πόσο υπήρξε παράλληλη, μη δημοσιοποιημένη διαδικασία. Ποιοι υποψήφιοι είχαν προταθεί από το Γνωμοδοτικό για τις ίδιες θέσεις και με ποια κριτήρια παραμερίστηκαν. Πώς διασφαλίστηκε η ίση μεταχείριση μεταξύ όσων υπέβαλαν αίτηση και όσων διορίστηκαν χωρίς να περάσουν από την ανοικτή διαδικασία. Γιατί οι διορισμοί εκτός καταλόγου αυξήθηκαν από πέντε το 2024 σε 21 το 2026 χωρίς δημόσια αιτιολόγηση. Εάν η Κυβέρνηση προτίθεται να δημοσιοποιήσει ξεχωριστή και πλήρη αιτιολογία για κάθε έναν από τους 21 διορισμούς.

Το κόμμα αναφέρει ότι στη διαδικασία είχαν συμμετάσχει 1.282 υποψήφιοι και υποστηρίζει πως η Κυβέρνηση οφείλει να σεβαστεί όσους εμπιστεύθηκαν τη θεσμική διαδικασία.

«Η αξιοκρατία και η λογοδοσία δεν είναι σλόγκαν, είναι πράξη», καταλήγει η ανακοίνωση, καλώντας την Κυβέρνηση να τηρήσει τη δέσμευση που ανέλαβε κατά τη σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.