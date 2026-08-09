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Έρευνα άρχισαν οι αρμόδιες Αρχές ασφάλειας των μεταφορών της Αυστραλίας, μετά την παρ’ ολίγον σύγκρουση δύο επιβατηγών αεροσκαφών στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου του Σίδνεϊ.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, όταν ένα Airbus και ένα Boeing βρέθηκαν σε επικίνδυνα κοντινή απόσταση. Η σύγκρουση αποφεύχθηκε, ωστόσο τραυματίστηκε ένα άτομο.

Ένα A320 της εταιρείας χαμηλού κόστους Jetstar που κινείτο με σκοπό να απογειωθεί για εσωτερική πτήση αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα για να αποφύγει ένα Boeing 777 της Qatar Airways που ρυμουλκείτο, σύμφωνα με το Αυστραλιανό Γραφείο Ασφάλειας των Μεταφορών (Australian Transport Safety Bureau).

A Jetstar Airbus A320 and a Qatar Airways Boeing 777 narrowly avoided a collision during ground operations at Sydney Airport at around 07:00 local time this morning.



The Jetstar A320, operating flight JQ402 to the Gold Coast, was taxiing under its own power toward the runway for… pic.twitter.com/JwGURCZGIO — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 9, 2026

Φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνει τα δύο αεροσκάφη στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης του πλέον πολυσύχναστου αεροδρομίου της Αυστραλίας, με το Boeing να δείχνει να βρίσκεται εξαιρετικά κοντά στη δεξιά πλευρά του Airbus.

Ένα μέλος του πληρώματος του A320 τραυματίστηκε και ζημιές παρατηρήθηκαν ανάμεσα στο μπροστινό σύστημα προσγείωσης του B-777 και του ρυμουλκού αεροσκαφών, μετά το απότομο φρενάρισμα των δύο αεροπλάνων, διευκρινίζεται σε ανακοίνωση των ρυθμιστικών αρχών .

Η Jetstar διευκρίνισε ότι ο υπάλληλός της που τραυματίστηκε μετακινείτο στην καμπίνα την ώρα του φρεναρίσματος. Αυτόν τον παρέλαβε ασθενοφόρο.

“Το αεροπλάνο μας ακολουθούσε τις οδηγίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας όταν οι πιλότοι αναγκάστηκαν να φρενάρουν σταθερά αφού ένα άλλο αεροπλάνο εμφανίστηκε πολύ κοντά”, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

A Jetstar flight came dangerously close to a Qatar aircraft at Sydney Airport, injuring a crew member and forcing an investigation. Full story: https://t.co/BOYZr0dros pic.twitter.com/mG2KaNqOfN August 9, 2026

Η Qatar Airways δεν έχει σχολιάσει σχετικά με την είδηση αυτή. Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, το όχημα που ρυμουλκούσε το Boeing φέρεται να μην ακολούθησε τις οδηγίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, διευκρίνισε στο AFP αξιωματούχος ενήμερος για την έρευνα που διεξάγεται, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι ρυθμιστικές αρχές της ασφάλειας των μεταφορών της Αυστραλίας σημείωσαν ότι συλλέγουν στοιχεία από τα δύο αεροπλάνα όπως και από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και υποβάλλουν ερωτήσεις στο προσωπικό που εμπλέκεται.

Επίσης, απηύθυναν έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες σε αναζήτηση βίντεο που μπορεί ενδεχομένως να έχουν τραβηχτεί.

Το περιστατικό αυτό προκάλεσε καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, σύμφωνα με τον οργανισμό που επιβλέπει τον αεροπορικό τομέα.

protothema.gr